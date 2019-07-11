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Антирекорд: евро на бирже подешевел до годового минимума

12.07.2019 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятничные торги прошли довольно спокойно — колебания курсов основных валют не превысили 0,1%. Валютная корзина подешевела на 0,04%, а с начала недели на 0,30%.

Курс доллара подрос всего на 0,0002 рубля до 2,0342 BYN/USD, но этого хватило для того, чтобы покинуть минимум за 337 дней, на который доллар рухнул накануне.

Евро опять подешевел. Уже вторую неделю подряд курс евро непрерывно снижается. Сегодня он опустился ещё на 0,0012 рубля до 2,2916 BYN/EUR и оказался на минимуме за 364 дня. 

Курс российского рубля упал на 0,0025 рубля до 3,2269 BYN/100 RUB.


Россия

К концу недели доллар и евро незначительно укрепились к российскому рублю на Московской бирже. Банк России повысил официальный курс доллара всего на 3 копейки до 63,0204 российских рублей, а курс евро практически не изменился — 71,0114 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Пятничные торги прошли довольно спокойно — колебания курсов основных валют не превысили 0,1%. Валютная корзина подешевела на 0,04%, а с начала недели на 0,30%.
 
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