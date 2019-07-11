Миллионы долларов и свинцовый пепел. За что на самом деле задержали аккумуляторного короля Беларуси

2 июля Генеральная прокуратура страны официально сообщила о задержании Виктора Лемешевского, владельца аккумуляторного завода под Брестом, известного также как «Витя-свинец».





По официальной информации, на Лемешевского КГБ завел сразу несколько уголовных дел - за получение и дачу взятки. При этом брестский завод Лемешевского официально пока так и не заработал.





Свабода (перевод: "Белорусский партизан") разбиралось, за что на самом деле могли арестовать одного из самых состоятельных бизнесменов страны. Радио(перевод: "Белорусский партизан") разбиралось, за что на самом деле могли арестовать одного из самых состоятельных бизнесменов страны.





Согласно тому же сообщению Генпрокуратуры, Виктор Лемешевский был арестован 1 июля. Вместе с ним задержали Светлану Лемешевскую (по информации Свабоды, она бизнесмену не жена и не является родственницей), которая официально исполняла обязанности главного бухгалтера на другом аккумуляторным предприятии - Белоозерском заводе «БИТ-сплав».





Кроме Светланы Лемешевской, сотрудники КГБ арестовали также бывшего руководителя завода «БИТ-сплав» Сергея Ахрамчука, который на момент задержания исполнял обязанности руководителя отдела технического развития завода. И Ивана Пакислюка - заместителя директора «БИТ-сплава».





Кроме бизнесмена Лемешевского, главного бухгалтера и двух менеджеров завода в Белоозерске, задержали двух индивидуальных предпринимателей из Березы - Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича. В отличие от первых четырех, их обвиняют по другим статьям. Генеральная прокуратура сообщает, что приостановленное ранее расследование по ИП восстановили. Сейчас Рудский и Жукович за решеткой.









«БИТ-сплав»





Завод «БИТ-сплав» работает дальше, несмотря на задержания руководителей. К воротам подъезжают груженые старыми аккумуляторами фуры, на парковке полно автомобилей, в том числе недешевых. Их водители на журналистов реагируют нервно. В конце концов из-за забора выходит охранник в камуфляже, который требует прекратить съемки и даже пытается нас задержать, угрожая милицией. После нескольких телефонных консультаций с руководством охранник скрывается за оградой.





Предприятие «БИТ-сплав» начали строить в 2012 году. Тогда же в Белоозерске произошла история, очень похожая на ситуацию со строительством аккумуляторного завода около Бреста . Сначала местные жители начали протестовать против вредного предприятия. Как и в Бресте, они утверждали, что Белоозёрские власти не провели должным образом общественных слушаний.





Как рассказывают местные жители, протесты в 2012 году были немногочисленны. В инициативную группу вошло около 20 человек, они собирали подписи против завода, однако никуда их так и не послали. Люди просто не знали, как действовать. Резонанса в СМИ история не получила.





Затем к предприятию возникли вопросы уже у Минприроды, стройка на время приостановилось. Однако в 2014 году завод «БИТ-сплав» все же начал работать. От брестского завода Белоозерский отличается тем, что на нем из старых аккумуляторов, которые отработали свой срок, выплавляют чистый свинец. То, что остается, идет на переработку или на захоронение. Как раз из-за отходов производства предприятие «БИТ-сплав» попало в свой второй скандал, о котором написало и издание «Беларусь сегодня».





Сотрудники завода «БИТ-сплав» на условиях анонимности рассказывают, что на предприятии не прекращаются проверки. Люди в погонах ходят по кабинетам, изучают бухгалтерию, разговаривают с начальниками. По Белоозерске ползут слухи, что «БИТ-сплав» вообще могут закрыть. Отношение к этому варианту развития событий в городе неоднозначное. С одной стороны, производство вредное, с другой - около сотни рабочих мест. Немало для 12-тысячного города.

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Братья-ипешники





Одни из ключевых фигур в «деле Лемешевского» - два березовских ипешника, 26-летний Дмитрий Рудский и 38-летний Сергей Жукович. Они двоюродные братья. Жукович раньше служил в милиции. А для Рудского договор на переработку свинцового пепла с «БИТ-сплавом» стал чуть ли не первым серьезным занятием.





При этом именно Рудский был в схеме главным лицом: он имел разрешение от Минприроды на работу со свинцовыми отходами. На него оформлялись все договоры, ему же перечислялись деньги за оказанные услуги. Всего Дмитрий Рудский за вывоз с «БИТ-сплава» свинцового пепла и вторичного пластика получил от предприятия Виктора Лемешевского около 400 тысяч долларов.





Уголовные дела на Рудского и Жуковича завели весной 2017 года. Сначала за уклонение от уплаты налогов, потом за нарушение правил безопасности во время операций с экологически вредными веществами и отходами. Оба после этого уехали в Россию.





Прокуратура и Брестский областной комитет охраны природной среды через суд вернули предприятию Лемешевского право собственности на 8 тысяч тонн переданного ранее братьям-ипэшникам свинцового пепла. Еще через какое-то время уголовные дела против них приостановили и оба предпринимателя вернулись в Березу.



