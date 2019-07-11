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Москвичка избила женщину в витебской церкви и разбила 4 машины. А потом удивляются, что русских нигде не любят

12.07.2019 13:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно избила местную прихожанку. После чего села в свою машину и совершила ДТП с участием 4 автомобилей.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал, но автомобили получили технические повреждения. 

В момент задержания сотрудниками ГАИ, женщина вела себя не адекватно, поэтому для оказания помощи и оценки её психического состояния она была передана медикам. 


По факту происшествия проводится проверка.
 
Теги: Витебск
 
 
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11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно избила местную прихожанку. После чего села в свою машину и...
 
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