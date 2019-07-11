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Москвичка избила женщину в витебской церкви и разбила 4 машины. А потом удивляются, что русских нигде не любят
Источник материала: Партизан
11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно избила местную прихожанку. После чего села в свою машину и совершила ДТП с участием 4 автомобилей.
В результате дорожного происшествия никто не пострадал, но автомобили получили технические повреждения.
В момент задержания сотрудниками ГАИ, женщина вела себя не адекватно, поэтому для оказания помощи и оценки её психического состояния она была передана медикам.
По факту происшествия проводится проверка.
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Москвичка избила женщину в витебской церкви и разбила 4 машины. А потом удивляются, что русских нигде не любят
11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно избила местную прихожанку. После чего села в свою машину и...
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