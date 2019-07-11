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"Здравствуйте". В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Источник материала: Партизан
Первый телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского носил прагматический характер, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Разговор был ознакомительный, к тому же он прошел между двумя главами государств впервые, подчеркнул Песков. Длительность разговора составила 20 минут, все началось с приветствия Путина «здравствуйте»., пишет
Обсуждать же эмоциональные оттенки и тональности разговора не стоит, важен сам факт его наличия, считает Песков.
Что конкретно обсуждалось, пресс-секретарь рассказывать не стал. Однако добавил, что после разговора работа по обмену удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне.
Что касается работы на экспертном уровне, то накануне Песков сообщил
С российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.
По данным пресс-службы президента Украины, украинскую сторону будет представлять заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль заявил19 июня, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" призвана создать предпосылки для проведения возможного саммита. Видимо, речь идет о предложении Зеленского Путину встретиться в Минске.
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Первый телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского носил прагматический характер, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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