"Здравствуйте". В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского









МК Разговор был ознакомительный, к тому же он прошел между двумя главами государств впервые, подчеркнул Песков. Длительность разговора составила 20 минут, все началось с приветствия Путина «здравствуйте»., пишет





Обсуждать же эмоциональные оттенки и тональности разговора не стоит, важен сам факт его наличия, считает Песков.





Что конкретно обсуждалось, пресс-секретарь рассказывать не стал. Однако добавил, что после разговора работа по обмену удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне.



