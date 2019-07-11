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Капотный МАЗ вырвал победу на длинном этапе «Шелкового пути»

12.07.2019 14:58 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские гонщики вновь победили на этапе «Шелкового пути». Самым быстрым на скоростном участке оказался капотный МАЗ, который за счет облегченных конструкций и высокой маневренности выглядел убедительнее соперников, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

На шестом этапе экипажи добрались до монгольского города Даланзадгад. Спецучасток протяженностью 408 км проходил по широким дорогам в степи. Скоростные отрезки позволили пилотам проявить свое мастерство – почти все грузовики преодолели маршрут в высоком темпе.

Первое место на этапе занял Сергей Вязович, который проехал спецучасток за 4 часа 23 минуты. Следом разместились россияне Антон Шибалов и Айрат Мардеев. В генеральной классификации белорусы твердо сохраняют первую строчку с гандикапом в 16 минут. Капотный МАЗ пытаются догнать три камазовских экипажа и голландец Мартин ван ден Бринк на Renault.

«Спецучасток прошли без проблем и стали победителями этапа. Но тут все решали секунды: Каргинов менял колесо, а Шибалов ехал в таком же темпе, как и мы», – рассказывает руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Однако у экипажа возникла проблема с приборами организаторов: они ошибочно фиксируют превышение скорости, за что может назначаться штрафное время. 

«Вчера настояли, чтобы приборы заменили. После этого один из приборов сразу на старте не работал. Даже стартовую точку не смог отметить. Потом еще интереснее: один показал до 139 км/ч, другой пять раз записал превышение – 141 км/ч. Мы не можем никак доказать, что не превышали, приборы организаторов ведут себя некорректно», – поясняет пилот.

МАЗ Алексея Вишневского финишировал шестым, потратив на трассе 4 часа 31 минуту. От лучшего времени его отделяли почти 8 минут. В общем зачете белорусский экипаж идет седьмым, проигрывая 4 часа 6 минут. А вот у Александра Василевского, который шел в темпе лидеров, возникли сложности на четвертом отрезке, что привело к потере зачетного времени.

Седьмой этап будет «разогревочным» и пройдет без спецучастка. Экипажи проедут 550 км и пересекут границу Монголии и Китая, после чего направятся к бивуаку на территории Поднебесной.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.

 
 
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Белорусские гонщики вновь победили на этапе «Шелкового пути». Самым быстрым на скоростном участке оказался капотный МАЗ, который за счет облегченных конструкций...
 
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