США отправляют на покой «воздушный линкор»

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных самолетов США, «воздушный линкор» AC-130U Spooky, уходит на покой. Уже вскоре его заменят на более современный AC-130J, отличающийся большей точностью артиллерийского огня и наличием более современного ракетно-бомбового вооружения. Об этом сообщает Popular Mechanics.



Фото: wikipedia.org

Концепция тяжелого самолета огневой поддержки, больше известного как «ганшип» или «воздушный линкор» родилась во Вьетнаме, когда для патрулирования так называемых «троп Хо Ши Мина», по которым Вьетконгу перебрасывали подкрепления и боеприпасы, переоборудовали старый транспортный самолет C-47. Ветеран Второй мировой, этот траспортник был набит артиллерией для того, чтобы непосредственно оказывать воздушную поддержку аванпостов и уничтожать вражеские колонны.

Ганшип, несмотря на невысокую скорость, показал себя с прекрасной стороны, и впоследствии для тех же целей модернизировали самолеты С-130 Hercules. Впоследствии «ганшипы» использовались в самых разных конфликтах. В фильме «Падение „Черного ястреба“» Ридли Скотта один из героев перед отправкой в бой сетует, что отряд не будет поддержан с воздуха как раз самолетами «воздушным линкором».

AC-130U Spooky находится на вооружении с 1995 года. На вооружении самолета состоит, в частности, 105-миллиметровая гаубица. Точность стрельбы обеспечивают датчики высокой четкости.