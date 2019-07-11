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США отправляют на покой «воздушный линкор»
Источник материала: Tut.by
Один из самых известных самолетов США, «воздушный линкор» AC-130U Spooky, уходит на покой. Уже вскоре его заменят на более современный AC-130J, отличающийся большей точностью артиллерийского огня и наличием более современного ракетно-бомбового вооружения. Об этом
Концепция тяжелого самолета огневой поддержки, больше известного как «ганшип» или «воздушный линкор» родилась во Вьетнаме, когда для патрулирования так называемых «троп Хо Ши Мина», по которым Вьетконгу перебрасывали подкрепления и боеприпасы, переоборудовали старый транспортный самолет C-47. Ветеран Второй мировой, этот траспортник был набит артиллерией для того, чтобы непосредственно оказывать воздушную поддержку аванпостов и уничтожать вражеские колонны.
Ганшип, несмотря на невысокую скорость, показал себя с прекрасной стороны, и впоследствии для тех же целей модернизировали самолеты С-130 Hercules. Впоследствии «ганшипы» использовались в самых разных конфликтах. В фильме «Падение „Черного ястреба“» Ридли Скотта один из героев перед отправкой в бой сетует, что отряд не будет поддержан с воздуха как раз самолетами «воздушным линкором».
AC-130U Spooky находится на вооружении с 1995 года. На вооружении самолета состоит, в частности, 105-миллиметровая гаубица. Точность стрельбы обеспечивают датчики высокой четкости.
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Концепция тяжелого самолета огневой поддержки, больше известного как «ганшип» или «воздушный линкор» родилась во Вьетнаме.
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