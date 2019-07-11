С 12 июля белорусские вузы начали прием документов от абитуриентов-2019

Белорусские вузы с 12 июля начинали принимать документы от абитуриентов. В основном это касается тех, кто решил попасть на «бюджет». Продлится этот этап вступительной кампании по 17 июля, пишет БЕЛТА .

Прием документов от абитуриентов, которые решили поступать на «платное» и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, ведется с 12 июля по 4 августа. Несколько иные сроки в этом случае установлены для силовых и творческих вузов - с 12 по 31 июля и с 12 июля по 2 августа соответственно.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля.

Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля должны еще немного подождать. Их ждут с документами с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Это на 1% больше плана приема прошлого года. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек, что на 0,7% превышает план приема 2018 года. Увеличен набор на медицинские, IT-специальности, а также специальности физкультуры и спорта. На платное вузы намерены принять 28,2 тыс. человек, что на 1,5% превышает прошлогодний план приема за счет IT-специальностей и специальностей физкультуры и спорта.

Прием документов будут вести 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 - частной.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 18 по 26 июля, а с 6 по 15 декабря - в сельскохозяйственных вузах. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).



В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования-2019 Подробнее