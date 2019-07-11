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У Литвы новый президент: Науседа принес присягу в Сейме

12.07.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

У Литвы новый президент: Науседа принес присягу в Сейме

Гитанас Науседа приведен к присяге в парламенте и вступил в должность президента Литовской Республики.

На торжественном заседании Сейма новый глава государства, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинакового справедливым для всех, пишет ru.delfi.lt.

Выступая в парламенте после присяги, глава государства сказал, что будет оценивать правительство на основании того, как ему будет удаваться уменьшить социальное отчуждение.

По словам Науседы, часть жителей страны не ощущает, что Литва исторически "сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически самый обеспеченный период в истории страны".

 
 
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Гитанас Науседа приведен к присяге в парламенте и вступил в должность президента Литовской Республики.
 
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