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Лiпень.PRO ведущие бизнесмены раскроют свои реальные доходы

12.07.2019 15:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Эксклюзивная информация от спикеров бизнес-лагеря, неформальное обучение и живое общение - всё это ждет участников Лiпень.PRO. Уже 26-28 июля молодые бизнесмены и предприниматели получат знания в области бизнеса у берега реки Неман (90 км. от Минска).  Участники послушают более 25 выступлений известных бизнесменов, зададут свои вопросы именитым личностям Беларуси и узнают о трендах в технологиях и бизнесе.

В этом году будут затронуты довольно актуальные темы: личный бренд, сфера digital, эффективные продажи, тайм-менеджмент. Уже известны имена большинства спикеров:

Александр Ханин – основатель “Мозгобойни”, расскажет как работать меньше и быть счастливым; Александр Хомич – совладелец и директор “АндерсенБел” поделится о том, есть ли пузырь в IT-рынке и стоит ли “идти в Айти”; Андрей Бибиков – актер театра и кино, теле- и радиоведущий поможет в постановке вашего голоса; Игорь Маханек – ведущий инженер Facebook (Нью-Йорк), бизнес-ангел раскроит секрет: как найти идею для стартапа; Олег Паречин – сооснователь и директор кафе “Гараж” поделится 10 летней историей кафе и др.

В 2019 году организаторы лагеря подготовили новый блок с блогерами!

В формате "вопрос-ответ" слушатели смогут задать свои вопросы известным бизнес-блогерам Беларуси. Известны имена нескольких блогеров: Андрей Карпович (@thekarpovich; 97,2 тыс. подписчиков) - Директор и основатель Европейской металлургической компании, блогер; Антон Короткий (@anton.karotki; 73,6 тыс. подписчиков) - Организатор самой крупной в истории Беларуси конференции Бизнес-Пробуждение и др.

Помимо образовательной программы, вечером организованы зоны с нестандартными развлечениями: мастер-класс по игре на ханге, зона с кальянами, караоке и много других активностей. В бизнес-лагере проходят и спортивные мероприятия: футбол, волейбол, рукопашные бои, полоса препятствий и т.п. Для любителей интеллектуальных игр тоже найдется занятие: большой квест, бизнес-игры, мастер-класс от астролога.

И конечно, за 2,5 дней участникам удастся завести полезные контакты, найти сотрудников, либо работу, а может и встретить свою вторую половинку! Ведь в этом году бизнес-лагерь соберет более 600 предпринимателей, топ-менеджеров, фрилансеров и активных людей из Беларуси и ближайшего зарубежья.

Для всех участников организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжение всего отдыха.

Подробности на сайте.

Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

 
Теги: Минск
 
 
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Эксклюзивная информация от спикеров бизнес-лагеря, неформальное обучение и живое общение - всё это ждет участников Лiпень.PRO.
 
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