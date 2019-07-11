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В Минске открыли банк будущего с бесплатным коворкингом

12.07.2019 14:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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В Минске открыли «банк будущего» с бесплатным коворкингом

Офис разместился на улице П. Мстиславца, 13 рядом с ТРЦ DanaMall и будет обслуживать корпоративных и частных клиентов, в том числе премиального сегмента. Внутри поставили мягкие кресла и организовали площадку для самообучения новым технологиям. За столами лежат планшеты — с их помощью можно протестировать возможности мобильного или интернет-банка. Финансовую консультацию здесь предлагают получить за чашкой капучино.

Отделение представляет собой безбарьерную среду. Для инвалидов на колясках установлены пандусы и кнопки вызова специалиста, открыта и специально оборудованная уборная. Для тех, кто плохо видит, предусмотрены речевые электронные информаторы.

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк открыл в Минске отделение будущего с коворкингом, бесплатным интернетом и терминалом-обменником. Всё пространство безбарьерное максимально...
 
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