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Минске открыли «банк будущего» с бесплатным коворкингом" />

В Минске открыли «банк будущего» с бесплатным коворкингом

Офис разместился на улице П. Мстиславца, 13 рядом с ТРЦ DanaMall и будет обслуживать корпоративных и частных клиентов, в том числе премиального сегмента. Внутри поставили мягкие кресла и организовали площадку для самообучения новым технологиям. За столами лежат планшеты — с их помощью можно протестировать возможности мобильного или интернет-банка. Финансовую консультацию здесь предлагают получить за чашкой капучино.

Отделение представляет собой безбарьерную среду. Для инвалидов на колясках установлены пандусы и кнопки вызова специалиста, открыта и специально оборудованная уборная. Для тех, кто плохо видит, предусмотрены речевые электронные информаторы.