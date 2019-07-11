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Белорусские оборонщики сократили время боевого снаряжения ЗРК "Оса"

12.07.2019 14:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" создало опытный образец транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т217-1Б, которая значительно сокращает время боевого снаряжения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Госкомвоенпроме Беларуси.

"На 9Т217-1Б установлен современный кран-манипулятор, но главная особенность заключается в том, что помимо штатной перевозки ракет в пакете она может транспортировать ракеты в кассетах, в количестве до 24 штук. Это позволяет значительно сократить время доставки боеприпасов и снаряжения комплекса ракетами", - сказал представитель комитета.

В результате "в целом вырастет боевая мощь и живучесть ЗРК", добавил специалист.

Он отметил, что в настоящее время ракеты в кассетах транспортируются специальными подразделениям на специализированных транспортных машинах.

По его словам, "по результатам проведенных испытаний подтверждено, что изготовленный образец соответствует требованиям технического задания и разработанной конструкторской документации, а также может быть заявлен на приемочные испытания".

Изготовление транспортно-заряжающей машины 9Т217-1Б является очередным этапом модернизации ЗРК 9К33 "Оса" в целом.

В марте текущего года предприятие завершило первый этап модернизации основных систем ЗРК "Оса" (9А33БМ2, 9М33БМ3) и провело полигонные испытания.

Госкомвоенпром сообщал, что "конструкторами борисовского завода решена задача увеличения дальности обнаружения и повышения точности определения координат цели, после модернизации отклонение от мишени составило около 1,5 м".

Кроме того, были улучшены помехозащищенность электронных систем и боевые возможности станции сопровождения целей и визирования ракет, что повысило эффективность системы обнаружения и уничтожения малоразмерных целей.

ЗРК "Оса" - советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс оснащён зенитными управляемыми ракетами. Является наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО. Имеет множество различных аналогов за рубежом.

 
 
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ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" создало опытный образец транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) 9Т217-1Б, которая значительно сокращает время...
 
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