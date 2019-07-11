|
КГК Могилевской области изучит состояние школьных стадионов и велодорожек
Источник материала: Интерфакс
КГК Могилевской области 22-23 июля проведет "горячие линии" с населением региона для изучения состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных дорожек, сообщил заместитель председателя контрольного ведомства Алексей Игликов.
"В эти дни жители области с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 25-87-47 могут сообщить специалистам КГК, в том числе анонимно, информацию о местонахождении требующих проведения ремонтных работ стадионах, баскетбольных и волейбольных площадках, сетчатых ограждениях, плоскостных спортивных сооружениях, беговых и велодорожках", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.
Полученная информация будет использована для анализа и проведения государственными контролерами соответствующих мероприятий.
Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГК Могилевской области 22-23 июля проведет "горячие линии" с населением региона для изучения состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)