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КГК Могилевской области изучит состояние школьных стадионов и велодорожек

12.07.2019 14:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

КГК Могилевской области 22-23 июля проведет "горячие линии" с населением региона для изучения состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных дорожек, сообщил заместитель председателя контрольного ведомства Алексей Игликов.

"В эти дни жители области с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 25-87-47 могут сообщить специалистам КГК, в том числе анонимно, информацию о местонахождении требующих проведения ремонтных работ стадионах, баскетбольных и волейбольных площадках, сетчатых ограждениях, плоскостных спортивных сооружениях, беговых и велодорожках", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.

Полученная информация будет использована для анализа и проведения государственными контролерами соответствующих мероприятий.

Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.

 
 
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КГК Могилевской области 22-23 июля проведет "горячие линии" с населением региона для изучения состояние школьных стадионов, спортивных площадок и велосипедных...
 
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