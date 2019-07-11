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В Париже задержаны 43 человека: футбольные болельщики устроили беспорядки
Источник материала: СТВ
Новости Франции. В Париже из-за ночных беспорядков задержали 43 человека. Дебош устроили болельщики сборной Алжира по футболу, которая вышла в полуфинал Кубка Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни фанатов собрались в районе Елисейских полей, после чего начали громить витрины магазинов. Несколько из них хулиганы ограбили. Болельщики шли прямо по проезжей части, тем самым блокируя движение транспорта.
Беспорядки прошли и в других городах Франции. Так, в результате столкновений в городе Марсель пострадали как минимум 20 правоохранителей. По всей стране задержали около 80 дебоширов.
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Новости Франции. В Париже из-за ночных беспорядков задержали 43 человека. Дебош устроили болельщики сборной Алжира по футболу, которая вышла в полуфинал Кубка...
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