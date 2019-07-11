Источник материала: СТВ

Новости США. Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке и разгромило летнюю площадку: восемь человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошедшее не связано с терактом. По словам водителя, в какой-то момент машина стала неуправляемой, после чего и произошло столкновение.

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Район происшествия оцеплен. Причина ДТП устанавливается.



















