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Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке
Источник материала: СТВ
Новости США. Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке и разгромило летнюю площадку: восемь человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошедшее не связано с терактом. По словам водителя, в какой-то момент машина стала неуправляемой, после чего и произошло столкновение.
Пятерых пострадавших доставили в больницу. Район происшествия оцеплен. Причина ДТП устанавливается.
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Новости США. Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке и разгромило летнюю площадку: восемь человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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