ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

12.07.2019 15:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке и разгромило летнюю площадку: восемь человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошедшее не связано с терактом. По словам водителя, в какой-то момент машина стала неуправляемой, после чего и произошло столкновение.

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Район происшествия оцеплен. Причина ДТП устанавливается.

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Такси въехало в ресторан в Нью-Йорке и разгромило летнюю площадку: восемь человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
С 12 июля белорусские вузы начали прием документов от абитуриентов-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика