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В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

12.07.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

Еще около 100 местных жителей пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский состав врезался в стоящий на путях товарный поезд. По предварительным данным, один из поездов двигался не по своему пути.

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

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Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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