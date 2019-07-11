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В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще около 100 местных жителей пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.
Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский состав врезался в стоящий на путях товарный поезд. По предварительным данным, один из поездов двигался не по своему пути.
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Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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