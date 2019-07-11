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Игорь Карпенко: «Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На старте новой учебной дистанции. Вузы Беларуси 12 июля начали прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлится этап вступительной кампании на бюджет до 17 июля, на платное – до 4 августа.
Для тех, кто видит свое профессиональное будущее в силовых структурах, прием документов будет проводиться до 31 июля, набор в творческие вузы – с 12 июля по 2 августа.
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, должны успеть уложиться в срок с 12 по 14 июля. Что же касается будущих заочников аграрных вузов, то для них сроки подачи документов перенесены на послеуборочное время – с 15 ноября по 5 декабря.
Всего в 2019 году в вузы планируется принять почти 55 тысяч студентов – это, кстати, на 1 % выше плана 2018 года. Списки зачисленных на первый курс студентов-бюджетников станут известны 28 июля.
В разгар первого дня подачи документов учебное заведение, где готовят преимущественно будущих наставников, проинспектировал министр образования. Глава ведомства даже принял участие в собеседовании выпускников педклассов.
Актуальна сейчас и тема расценок на платную форму обучения. Некоторые вузы уже обнародовали прейскурант: стоимость обучения незначительно, но подросла.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы сегодня выстраиваем совершенно новую систему заказа кадров, которая отталкивается в первую очередь от потребностей нашего народо-хозяйственного комплекса в целом, экономики, перспектив ее развития. Исходя из этого мы сформулировали соответствующий госзаказ. Да, у нас подсократились специальности юридические, экономические, но это уже не первый год происходит. Увеличили набор на технические, технологические специальности, айтишные, медицинские специальности.
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Новости Беларуси. На старте новой учебной дистанции. Вузы Беларуси 12 июля начали прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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