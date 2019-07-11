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Был закопан живым. Продолжается расследование убийства 26-летнего жителя Полоцка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три молодых человека обвиняются в убийстве жителя Полоцка. Мужчина был закопан живым.
Как
Согласно данным следствия, у мужчины дома были три парня, вместе с которыми хозяин употреблял алкоголь. В какой-то момент возник конфликт, гости причинили жителю Полоцка телесные повреждения и закопали его тело во дворе.
Экспертизы показали, что мужчина умер из-за механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой ЧМТ.
В преступлении обвиняются три человека. 17-летний и 16-летний подростки были задержаны в Полоцке, 20-летний – в городе Истра Московской области.
Несовершеннолетние обвиняются по статье «Убийство» УК РБ, 20-летний фигурант обвиняется в России в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Полоцке было найдено тело мужчины с признаками криминальной смерти.
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Новости Беларуси. Три молодых человека обвиняются в убийстве жителя Полоцка. Мужчина был закопан живым. Как сообщает УСК по Витебской области, 22 апреля...
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