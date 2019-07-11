ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Был закопан живым. Продолжается расследование убийства 26-летнего жителя Полоцка

12.07.2019 14:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три молодых человека обвиняются в убийстве жителя Полоцка. Мужчина был закопан живым.

Как сообщает УСК по Витебской области, 22 апреля милиционерам стало известно о том, что во дворе частного дома обнаружено захоронение. Прибывшая СОГ выяснила, что под землёй находится тело 26-летнего местного жителя.

Согласно данным следствия, у мужчины дома были три парня, вместе с которыми хозяин употреблял алкоголь. В какой-то момент возник конфликт, гости причинили жителю Полоцка телесные повреждения и закопали его тело во дворе.

Экспертизы показали, что мужчина умер из-за механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой ЧМТ.

В преступлении обвиняются три человека. 17-летний и 16-летний подростки были задержаны в Полоцке, 20-летний – в городе Истра Московской области.

Несовершеннолетние обвиняются по статье «Убийство» УК РБ, 20-летний фигурант обвиняется в России в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Полоцке было найдено тело мужчины с признаками криминальной смерти.

В преступлении подозревались трое – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Три молодых человека обвиняются в убийстве жителя Полоцка. Мужчина был закопан живым. Как сообщает УСК по Витебской области, 22 апреля...
 
Новости дня
Новости разные
 
14 июля стартует чемпионат района по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика