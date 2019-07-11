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Ректор БГПУ о вступительной кампании: «Проходные баллы в последние годы очень существенно выросли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в 2018 году средний конкурс по университету составил около 2,5 человек на место. Однако были и специальности, где конкуренция была до 10 человек.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Поэтому мы ожидаем хороших абитуриентов, а значит, в будущем сумеем подготовить из них хороших педагогов для учреждений образования нашей страны.
Александр Горох, абитуриент:
Пока прогнозировать проходные баллы в 2019 году достаточно сложно из-за роста средних баллов на ЦТ, однако в целом они будут выше прошлогодних.
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Новости Беларуси. В БГПУ в 2019 году планируют принять больше 2 тысяч первокурсников на разные формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову,...
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