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ШДМ за июнь выросла на 0,9%

12.07.2019 15:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларусь наблюдается рост широкой денежной массы. Об этом сообщает Национальный банк страны.

Широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила 43,773 млрд рублей. По сравнению с показателем предыдущего месяца она выросла на 0,9%. 

Об этом сообщает Национальный банк Беларуси. В НББ отмечают, что объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июнь вырос до 3,243 млрд, или на 4,5%. Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1), который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте, в июне выросла на 8,1% и составила 8,777 млрд рублей. Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июля составил  16,781 млрд рублей, увеличившись за июнь на 6%. 

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июнь увеличился до 1,3 млрд, или на 4,7%. Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2), которая, кроме агрегата М1, включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июля составила 18,081 млрд и выросла за прошлый месяц на 5,9%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июнь снизился до 1,72 млрд, или на 14,8%.

Напомним, что объем широкой денежной массы в Беларуси по состоянию на 1 июня составил 43,388 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем на 1 мая.

 
 
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В Беларусь наблюдается рост широкой денежной массы. Об этом сообщает Национальный банк страны.
 
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