Места на кладбище за доллары: СК расследует дело о коррупции

Следственный комитет продолжается расследование уголовного дела в отношении первого заместителя директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».

В настоящий момент следователями установлено четыре эпизода преступной деятельности обвиняемого.

"По данным следствия, в декабре 2018 года и в феврале 2019 года мужчина принял от граждан в качестве взятки 1200 долларов США и 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Мужчина предоставил два свободных участка для погребения за вознаграждение, хотя, согласно действующему законодательству, гражданам они должны предоставляться бесплатно", - говорится в сообщении СК.

Кроме того, установлено, что в октябре 2014 года и в январе 2019 года мужчина получил от двух своих работников дорогостоящие спиртные напитки за неувольнение и непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

Противоправные действия должностного лица выявили сотрудники милиции в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщает СК.

Следователями мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Замдиректора спецкомбината КБО задержали в начале июня за коррупционные преступления.