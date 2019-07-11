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В Беларуси хотят упростить регистрацию и деятельность партий

12.07.2019 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси хотят упростить регистрацию и деятельность партий

На общественное обсуждение вынесен проект закона по вопросам деятельности политических партий и общественных объединений.

Проектом закона предполагается упрощение регистрации партий, в частости, уменьшить количество учредителей, необходимое для создания и деятельности республиканского общественного объединения с 50 до 40 человек, а политической партии с 1000 до 800 человек.

Кроме этого, документы на регистрацию партий можно будет подавать в электронном виде. Проектом предусматривается возможность местанахождения руководящего органа партии или объединения по месту работы руководителя при наличии согласия руководителя юрлица, где работает этот человек.

Также теперь партиям и общественным объединениям не придется регистрировать фирменные значки, вымпелы, галстуки  или гимн. Зато в случае с флагами, эмблемами, нагрудными и опознавательными знаками государственная регистрация останется обязательной.

Партиям также могут предоставить право получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических лиц без их письменного согласия.

В законе предполагается установить долю от суммы доходов партий и общественных объединений, союзов, которая может направляться на зарплату штатных сотрудников.

Для партий и общественных объединений предлагается установить обязательство публиковать отчеты о своей деятельности. Будет введено нормативное предписание, которое обяжет до 1 марта публиковать всю информацию на официальных сайтах или в СМИ.

 
 
 
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На общественное обсуждение вынесен проект закона по вопросам деятельности политических партий и общественных объединений.
 
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