Источник материала: Ежедневник





На общественное обсуждение вынесен проект закона по вопросам деятельности политических партий и общественных объединений.

Проектом закона предполагается упрощение регистрации партий, в частости, уменьшить количество учредителей, необходимое для создания и деятельности республиканского общественного объединения с 50 до 40 человек, а политической партии с 1000 до 800 человек.

Кроме этого, документы на регистрацию партий можно будет подавать в электронном виде. Проектом предусматривается возможность местанахождения руководящего органа партии или объединения по месту работы руководителя при наличии согласия руководителя юрлица, где работает этот человек.

Также теперь партиям и общественным объединениям не придется регистрировать фирменные значки, вымпелы, галстуки или гимн. Зато в случае с флагами, эмблемами, нагрудными и опознавательными знаками государственная регистрация останется обязательной.

Партиям также могут предоставить право получать, обрабатывать и хранить персональные данные физических лиц без их письменного согласия.

В законе предполагается установить долю от суммы доходов партий и общественных объединений, союзов, которая может направляться на зарплату штатных сотрудников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси хотят упростить регистрацию и деятельность партий На общественное обсуждение вынесен проект закона по вопросам деятельности политических партий и общественных объединений.

Для партий и общественных объединений предлагается установить обязательство публиковать отчеты о своей деятельности. Будет введено нормативное предписание, которое обяжет до 1 марта публиковать всю информацию на официальных сайтах или в СМИ.