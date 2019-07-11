Чем запомнилась 60-я встреча на Кургане Дружбы?

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

У зрителей была возможность посмотреть захватывающие выступления пограничников-кинологов и воинов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии. Затем начался концерт, в котором приняли участие творческий коллектив войск Рос-гвардии Северо-Западного Федерального округа и ансамбль песни и пляски Западного военного округа г. Санкт-Петербурга, а также группа «Партизан FM».



Организаторы праздника, а его режиссёром выступал заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда, предложили гостям интересную программу. На белорусской стороне участники праздника смогли увидеть фрагмент народного обряда Купалье и угоститься блюдами национальной кухни.

Посетителей привлекали стилизованные представления и интерактивные площадки. Россияне воссоздали реконструкцию партизанского лагеря с госпиталем, баней, кузней, типографией, землянками. Можно было познакомиться с экспонатами музея военной техники и оружия, юные гости Кургана Дружбы проходили курс молодого бойца, мастер-классы по штыковому бою, метанию гранаты и «разминированию» троп. Атмосферу военного времени дополняла полевая кухня, где потчевали солдатской кашей и чаем.



Работали выставки-дегустации предприятий двух стран, лавки мастеров народного творчества, торговые ряды и кафе под открытым небом.

По обычаю ветераны собрались возле традиционного партизанского Костра Дружбы. По инициативе Николая Шерстнёва планируется обнести кострище камнем, а рядом установить мемориальную доску. Почетное право зажечь костер предоставили бывшей партизанской разведчице из России Антонине Клубковой и Почетному гражданину Верхнедвинска кавалеру Ордена Отечественной войны II степени Владимиру Дащенку.

Юбилейная встреча запомнится духом патриотизма и дружбы, желанием народов-соседей крепить традиции памяти и жить в мире и добрососедстве.



Янина Пакульневич.

Фото Ларисы Зайцевой.