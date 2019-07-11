В Освее перезахоронены останки солдата, погибшего при обороне Ленинграда

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Пасмурная дождливая погода… Освейский парк… В этот день у воинского захоронения многолюдно: собрались представители районной и местных органов власти, жители посёлка, военнослужащие. Люди пришли, чтобы отдать долг памяти Солдату.

Спустя 75 лет после освобождения на родную Освейскую землю вернулся её сын. Арсений Аржаник в этом году мог бы праздновать своё 98-летие. У него могла быть счастливая жизнь, семья, дети, внуки… Но ничему этому не довелось сбыться: его жизнь, как жизни и судьбы многих его сверстников, оборвала война.



Долгие годы о судьбе парня ничего не было известно. Лишь в минувшем году его останки были обнаружены в районе железнодорожной станции возле г. Отрадное Кировского района Ленинградской области. Установить имя солдата и место, откуда он родом, помог медальон.

Родных Арсения Аржаника найти не удалось. Но в этот день все, кто пришёл почтить память солдата, вернувшегося спустя столько лет на родину, были его семьёй.

Собравшихся приветствовала председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел, которая отметила, как важно сохранять и передавать новым поколениям историческую память о войне. В Освейский сельский исполнительный комитет она передала книгу «Братство. Мужество. Память», где рассказывается об Освейском крае и его судьбе в годы Великой Отечественной войны.

Военный комиссар Верхнедвинского района подполковник Д. В. Милинчук выразил слова благодарности за достойное увековечение памяти погибшего воина.

Председатель Освейского сельисполкома С. В. Навицкий заверил, что работа по увековечению памяти погибших в годы войны будет продолжаться. В этом году проведен ремонт воинского захоронения, обновлены старые плиты, появились две новые с нанесенными 80 фамилиями советских воинов. Среди них и фамилия Арсения Аржаника.

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Н. Г. Киселевич зачитала найденный ею в архивах отрывок из воспоминаний генерал-полковника Сандалова, бывшего начальника штаба второго Прибалтийского фронта, о том, как освобождалась Освейщина. Знаменательно, что годовщина освобождения Освеи и возвращение на родную землю её сына, солдата той войны, совпали по времени.

Местная жительница Евгения Аненская рассказала о войне, которую видела восьмилетней девочкой: голод, холод, сожжённые деревни, убитые дети и старики, поиск спасения в лесах и болотах. Женщина призвала ценить мирную жизнь, за которую заплачена такая высокая цена.

Панихиду по погибшим провёл отец Василий.

Под музыку в исполнении духового оркестра Полоцкого погран-отряда останки солдата преданы земле. В его честь прозвучал оружейный залп. В почётном карауле – ровесники бывшего воина, парни, которые также стоят на защите Родины, но уже в мирное время.

Минутой молчания почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

В братском захоронении г.п. Освея до сих пор находился 971 герой. Их ряды пополнил оставшийся навсегда молодым солдат Арсений Аржаник.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.