На Ганцевщине снят запрет на посещение лесов

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 9 июля, согласно решению районного исполнительного комитета № 553, в Ганцевичском районе снят запрет на посещение лесов.

Вместе с тем Ганцевичский РОЧС ещё раз напоминает, что основной причиной возникновения лесных пожаров является безответственное отношение людей к правилам пожарной безопасности. Поэтому гражданам не следует пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности.

Помните: источником пожара в лесу являются небрежно брошенные горящая спичка или окурок.

Также опасность представляет оставленный в лесу отдыхающими промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал.

К пожару может привести даже заправка горючим топливных баков автомашины при работающем двигателе, а также использование транспортного средства с неисправной системой питания двигателя.

А вот оставленные на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. И это нередко приводит к самовозгоранию лесных массивов.

Ганцевичский РОЧС.

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