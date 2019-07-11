На Ганцевщине снят запрет на посещение лесов

С 9 июля, согласно решению районного исполнительного комитета № 553, в Ганцевичском районе снят запрет на посещение лесов.
Вместе с тем Ганцевичский РОЧС ещё раз напоминает, что основной причиной возникновения лесных пожаров является безответственное отношение людей к правилам пожарной безопасности. Поэтому гражданам не следует пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности.
Помните: источником пожара в лесу являются небрежно брошенные горящая спичка или окурок.
Также опасность представляет оставленный в лесу отдыхающими промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал.
К пожару может привести даже заправка горючим топливных баков автомашины при работающем двигателе, а также использование транспортного средства с неисправной системой питания двигателя.
А вот оставленные на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. И это нередко приводит к самовозгоранию лесных массивов.
Ганцевичский РОЧС.