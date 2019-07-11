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Триллер в Полоцке: малолетние убийцы закопали свою жертву живьем

12.07.2019 15:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет рассказал жуткие подробности убийства, произошедшего в Полоцке в апреле этого года. 

 

Как сообщается на сайте ведомства, в апреле в милицию поступила информация об обнаружении во дворе частного дома в Полоцке захоронения. Следователи установили, что под землей находилось тело 26-летнего местного жителя, смерть которого наступила не от естественных причин.

В ходе следствия выяснилось, что в день гибели мужчина принимал у себя троих молодых людей, вместе они распивали спиртные напитки, потом между ними возникла ссора и хозяина убили. Что скрыть преступление гости закопали мужчину во дворе. В преступлении обвиняют троих парней: 16, 17 и 20 лет. 

17-летний и 16-летний парни обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они были задержаны по горячим следам, допрошены, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 20-летнего фигуранта, который успел сбежать на территорию Российской Федерации. 20-летнему молодому человеку также предъявлено обвинение, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также привлечен в качестве обвиняемого на территории Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об его экстрадиции.

«Согласно заключению экспертиз, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо», - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

 
 
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Следственный комитет рассказал жуткие подробности убийства, произошедшего в Полоцке в апреле этого года.   
 
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