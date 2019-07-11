Эксперт рассказал, какое оружие Украина может получить от США

Источник материала: Tut.by

Украинский посол в США Валерий Чалый рассказал, что Вашингтон может предоставить Киеву современное вооружение. Какие конкретно виды оружия может получить Украина, пишет «Апостроф», ссылаясь на слова военного эксперта Михаила Жирохова.



Фото: wikimedia.org

По словам Чалого, поставки оружия указаны в соответствующих документах американского конгресса. Там написано, что поставлять будут средства ПВО и ПКР (противокорабельные ракеты). Однако никакой конкретики в плане типов вооружений нет.

Сегодня, рассказал Жирохов, Украина очень нуждается в мощных зенитно-ракетных комплексах Patriot, но тут есть целый ряд трудностей. Во-первых, они стоят очень дорого. Во-вторых, просто так Америка подобное оружие не продает, здесь нужно политическое решение — подписи Дональда Трампа и других высоких чинов, включая комитеты Палаты представителей. Еще одной проблемой может быть то, что Украина не член НАТО — Patriot работает в связке с РЛС западного образца, а украинские радиолокационные системы еще советские.

По мнению некоторых американских аналитиков, замечает Жирохов, речь идет о таких системах, как переносной ЗРК Stinger. Однако Украина имеет и свои ЗРК и ПЗРК, причем достаточно модернизированные. Тем не менее, говорит эксперт, у американцев свое представление о том, что именно необходимо Киеву.

Что касается противокорабельных комплексов берегового базирования, то здесь еще более непонятно. Единственное оружие такого класса у США — это комплекс Harpoon. Но он не имеет берегового варианта и ставится только на кораблях и самолетах.

Жирохов напоминает, что в бюджете Пентагона есть строка «На поддержку Вооруженных сил Украины», которые тратятся внутри США на тренировки и некоторые виды вооружения. При этом Киев не получил ничего в 2014—2017 годах даже за деньги, поскольку на каждую поставку требуется санкция Госдепа, которую он не давал. В настоящее время ситуация изменилась, и Украина сумела получить противотанковые ракетные комплексы Javelin и катера Island. Впрочем, замечает эксперт, это избыточное имущество, передаваемое союзнику, и Украина не может распоряжаться им по своему усмотрению: «Джавелины» находятся на охраняемом складе под американским контролем. Катера пока вообще не поставлены и ожидаются в сентябре.

Бюрократическая система США, рассказал эксперт, позволяет выполнять запросы лишь после множества различных согласований. В то же время следующий финансовый год в США начнется уже в ноябре, так что очередную военную помощь Украина, по мнению Жирохова, сможет получить только в июле 2020 года.