Попытка понять Малевича. Какие картины нравятся Лукашенко

Источник материала: KYKY

Во время открытия «Славянского базара» беларусы узнали, что Александр Лукашенко, как великие люди, хотел бы понимать работу Малевича «Черный квадрат». Хоть президент и редко рассказывает о своих вкусах в живописи, TUT.by разобрался , какие картины Лукашенко одобряет.

В 2016 году Лукашенко посетил рождественское богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и подарил митрополиту Павлу картину «Вифлеемская звезда».

В то же году президент приехал в Москву. Там он встретился с Владимиром Путиным и поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием, передав ему картину, на которой изображен Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте. Этот момент, к сожалению, не сфотографировали.

В 2017 году Лукашенко провел переговоры с принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Он подарил ему картина с соколом.

В том же году президент прилете в ОАЭ. Местному чиновнику он отдал картину из янтаря – ее создали на основе произведения Шишкина. Автор работы Вероника Бижако позже уточнила, что, скорее всего, ее купили за 300 рублей.

В 2018-м президенты Лукашенко и Путин встретились в Минске. Лукашенко презентовал Путину картину с изображением Санкт-Петербурга – города, где и родился президент России. Примерная стоимость − 1200-1900 рублей. Прежде, чем выбрать именно ее, подарок искали три недели.

В 2019 году, когда президент прибыл в Пекин, председателю КНР Си Цзиньпину он подарил картину с местом в деревне, где Си Цзиньпину прожил несколько лет.

В мае того же года Лукашенко подарил новому лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву факсимильную копию карты мира 1520 года, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета.

В сентябре 2018 года уже самому президенту подарили картину космонавта Алексея Леонова. Вероятно, это также повлияло на его видение.

В июне 2019 года Минск навещал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и подарил Лукашенко работу на холсте с Дворцом Навруз – одним из восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.

В 2014 году президента Туркменистана подарил нашему президенту картину, которую вывесили во Дворце независимости.

В 2016 году подобные подарки объединили общей выставкой во Дворце.

Эту картину Лукашенко вручили работники Оршанского льнокомбината в 2014-м:

Эту, с панорамой Верхнего города, − минчане:

Эту − вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинели:

Эту − президент Эквадора Рафаэль Корреа:

А эту − художник Никас Сафронов.

Вывод

TUT.by подытожил, что, вполне вероятно, Александр Лукашенко предпочитает те картины, которые можно понять, не являясь искусствоведом. Судя по всему, президенты других стран и простые смертные поддерживают этот формат и дарят Лукашенко нечто похожее.