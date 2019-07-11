ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попытка понять Малевича. Какие картины нравятся Лукашенко

12.07.2019 15:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Во время открытия «Славянского базара» беларусы узнали, что Александр Лукашенко, как великие люди, хотел бы понимать работу Малевича «Черный квадрат». Хоть президент и редко рассказывает о своих вкусах в живописи, TUT.by разобрался, какие картины Лукашенко одобряет.

В 2016 году Лукашенко посетил рождественское богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и подарил митрополиту Павлу картину «Вифлеемская звезда».

В то же году президент приехал в Москву. Там он встретился с Владимиром Путиным и поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием, передав ему картину, на которой изображен Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте. Этот момент, к сожалению, не сфотографировали.

В 2017 году Лукашенко провел переговоры с принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Он подарил ему картина с соколом.

В том же году президент прилете в ОАЭ. Местному чиновнику он отдал картину из янтаря – ее создали на основе произведения Шишкина. Автор работы Вероника Бижако позже уточнила, что, скорее всего, ее купили за 300 рублей.

В 2018-м президенты Лукашенко и Путин встретились в Минске. Лукашенко презентовал Путину картину с изображением Санкт-Петербурга – города, где и родился президент России. Примерная стоимость − 1200-1900 рублей. Прежде, чем выбрать именно ее, подарок искали три недели.

В 2019 году, когда президент прибыл в Пекин, председателю КНР Си Цзиньпину он подарил картину с местом в деревне, где Си Цзиньпину прожил несколько лет. 

В мае того же года Лукашенко подарил новому лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву факсимильную копию карты мира 1520 года, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета.

В сентябре 2018 года уже самому президенту подарили картину космонавта Алексея Леонова. Вероятно, это также повлияло на его видение.

В июне 2019 года Минск навещал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и подарил Лукашенко работу на холсте с Дворцом Навруз – одним из восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.

В 2014 году президента Туркменистана подарил нашему президенту картину, которую вывесили во Дворце независимости.

В 2016 году подобные подарки объединили общей выставкой во Дворце. 

Эту картину Лукашенко вручили работники Оршанского льнокомбината в 2014-м:

Эту, с панорамой Верхнего города, − минчане:

Эту − вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинели:

Эту − президент Эквадора Рафаэль Корреа:

А эту − художник Никас Сафронов.

Вывод

TUT.by подытожил, что, вполне вероятно, Александр Лукашенко предпочитает те картины, которые можно понять, не являясь искусствоведом. Судя по всему, президенты других стран и простые смертные поддерживают этот формат и дарят Лукашенко нечто похожее.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время открытия «Славянского базара» беларусы узнали, что Александр Лукашенко, как великие люди, хотел бы понимать работу Малевича «Черный квадрат». Хоть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Вязович выиграл 6-й этап ралли-рейда «Шёлковый путь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика