Приемная кампания стартовала на Гродненщине. В ГрГУ имени Янки Купалы планируют принят более 2 000 будущих студентов

Источник материала: Вороновская газета





На часах уже почти девять утра – в корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на Ленина, 32 собрались первые абитуриенты. Кто-то в сопровождении мамы или папы, а кто-то пришел сюда всей семьей. Многие ребята уже сделали свой выбор в пользу той или иной специальности, поэтому рассаживаются в зале в соответствии с названием своего факультета. Операторы приемной комиссии в полной готовности к встрече первых абитуриентов.







В этом году ГрГУ имени Янки Купалы будет вести набор по 50 специальностям. За счет средств бюджета планируется принять чуть более тысячи человек, на платную форму обучения – 1285.





– Приемная кампания продлится до 4 августа, и в этом году у нас практически сохранились цифры приема по сравнению с предыдущим годом, – отметила ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко. – Бюджетная форма получения образования осталась на уровне прошлого года, а прием на платное обучение увеличен на 73 места. Эти места отведены на целый ряд IT-специальностей. В этом году мы открыли новую специальность «Компьютерная физика» на физико-техническом факультете с квалификацией «физик-программист».









Еще одно из нововведений этого года – прием на заочную сокращенную форму получения образования по специальности «Транспортная логистика», что может заинтересовать выпускников колледжей. Также у абитуриентов есть возможность подать документы на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций», предоставив сертификат по английскому или китайскому языку на выбор.





Старт приемной кампании в купаловском вузе дали в торжественной обстановке. Ректор ГрГУ имени Янки Купалы поздравила абитуриентов, которые в числе первых пришли подавать документы.





Среди них выпускник гродненской гимназии №4 Владилен Локтевич, победитель республиканского турнира юных математиков, неоднократный победитель республиканской олимпиады по математике. Он поступает на факультет экономики и управления.





– Решил подать документы в университет в числе первых, так как каждый день этого лета расписан, – делится Владилен. – Скрупулезно подошел к выбору вуза, в котором хотелось бы учиться, и ГрГУ имени Янки Купалы мне подошел по многим критериям. Специальность «Информационные системы и технологии в экономике», на которую планирую поступать, дает возможность стать инженером, программистом и экономистом в одном лице. Здесь можно получить хорошую базу знаний по математике и экономике. На ЦТ сдал русский язык на 77 баллов и физику на 85 баллов, 100 баллов по математике получил «автоматом» благодаря победе в олимпиаде.

Поступить на факультет истории, коммуникации и туризма планирует гродненка Диана Степанова. Она увлекается фотографией и видеосъемкой. Подавать документы на журналистику пришла вместе с мамой Юлией.





– Журналист сочетает в себе все профессии – и мне это очень нравится, – рассказывает Диана. – Здесь можно реализовать себя в творчестве, но в каком именно направлении хотелось бы работать, пока не решила. Сейчас главная задача для меня – поступить.

Мама Дианы признается, что не решилась отправить дочку в другой университет – здесь ближе к дому, родным и друзьям.

– Мы готовились к поступлению не первый год, поэтому очень хотелось подать документы уже в первый день вступительной кампании, чтобы оценить свои шансы. Выбор дочери одобряю – пообщались с преподавателями, нас очень заинтересовала эта специальность. Теперь ждем вступительных испытаний и зачисления.

Мастер спорта по греко-римской борьбе, победитель первенства Республики Беларусь среди юниоров, участник первенства мира и Европы Владислав Прибыльский одним из первых подал документы на факультет физической культуры. Парень признается, что немного волнуется, но шансы свои оценивает высоко.





– В купаловском вузе есть очень хорошая база для развития будущих спортсменов – студенты ГрГУ имени Янки Купалы выиграли четыре бронзовые и серебряные медали во время II Европейских игр. Я начал заниматься борьбой в моем родном городе Новогрудке, потом поступил в школу олимпийского резерва в Гродно и отучился здесь уже шесть лет. Сейчас хочется повышать свой уровень и заниматься спортом дальше.

В этом году процесс приема документов практически не изменился: каждый день, включая воскресенье и субботу, с 9.00 до 18.00 часов здесь ждут абитуриентов. Тем, кто еще не определился с выбором, помогут специалисты консультационной службы. Вся информация о приемной кампании размещается на сайте университета и обновляется в режиме реального времени.









Юлия ТИМОЩУК

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/