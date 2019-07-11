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У объединения профсоюзов — новый лидер

12.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У объединения профсоюзов — новый лидер

9 июля  Вороновское районное объединение профсоюзов возглавил Анатолий Антонович Тарамына.

А.А. Тарамына родился в 1972 году в д. Дубовцы Волковысского района. В 1994 году окончил Белорусскую национальную политехническую академию, в 2003 году — Минский командно-инженерный институт, с 2015 по 2017 год обучался в магистратуре университета гражданской защиты МЧС.

Почти четверть века Анатолий Антонович посвятил благородному делу спасения людей. Начал службу в 1994 году в должности начальника караула ПАСП-1, позднее на протяжении  шести лет работал инспектором инспекции государственного пожарного надзора Вороновского РОЧС. Тринадцать лет занимал должность заместителя начальника по оперативно-тактической работе, а в 2015 году возглавил отдел. В марте 2019 года подполковник внутренней службы уволился в запас.

А.А. Тарамына преподавал в филиале БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ» Лидского выездного обучения, является депутатом Вороновского районного Совета депутатов. 

Женат. Воспитывает сына.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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9 июля  Вороновское районное объединение профсоюзов возглавил Анатолий Антонович Тарамына. А.А. Тарамына родился в 1972 году в д. Дубовцы Волковысского района. В 1994...
 
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