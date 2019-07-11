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Съезд уличных музыкантов, французский концерт и рок-фестиваль. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте — с музыкальным уклоном. Вот вам на выбор: фестивали уличных музыкантов и рока, а также симфонический вечер на Советской.
14 июля в Бресте пройдет фестиваль уличных музыкантов «Берасцейскi лiхтар». На сцене выступят музыканты из Минска, Гродно, Бреста, Кобрина. Прибудут и иностранные гости.
В фестивале примет участие брестский театр живых скульптур «Ларчик», а также студия жонглирования и хулахупинга в Бресте.
Открытие фестиваля пройдет с участием трио «КаМаДа», студии современного танца M.a.Y. и других артистов.
Городской симфонический оркестр в эту субботу исполнит шедевры французской музыки. В программе — вступление к опере «Кармен» Жоржа Бизе, «Под небом Парижа» Юбера Жеро, «История любви» Френсиса Лея, «Шербурские зонтики» Мишеля Леграна.
В субботу пройдет гала-концерт рок-фестиваля X-star, участие в котором принимают 15 коллективов из Минска, Кобрина, Пружан и Бреста. Для молодых музыкантов это отличная возможность заявить о себе, для зрителей — познакомиться с новичками белорусской рок-сцены.
Хороших выходных!
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Предстоящие выходные в Бресте пройдут с музыкальным уклоном.
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