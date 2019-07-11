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Съезд уличных музыкантов, французский концерт и рок-фестиваль. Как провести выходные в Бресте

12.07.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте — с музыкальным уклоном. Вот вам на выбор: фестивали уличных музыкантов и рока, а также симфонический вечер на Советской.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Фестиваль уличных музыкантов

Где: Гребной канал

Когда: 14 июля в 14.00

14 июля в Бресте пройдет фестиваль уличных музыкантов «Берасцейскi лiхтар». На сцене выступят музыканты из Минска, Гродно, Бреста, Кобрина. Прибудут и иностранные гости.

В фестивале примет участие брестский театр живых скульптур «Ларчик», а также студия жонглирования и хулахупинга в Бресте.

Открытие фестиваля пройдет с участием трио «КаМаДа», студии современного танца M.a.Y. и других артистов.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Савостьяник Наталия

Что: Симфонический вечер «Под небом Парижа»

Где: Улица Советская, у здания «Белтелекома»

Когда: 13 июля в 18.00

Городской симфонический оркестр в эту субботу исполнит шедевры французской музыки. В программе — вступление к опере «Кармен» Жоржа Бизе, «Под небом Парижа» Юбера Жеро, «История любви» Френсиса Лея, «Шербурские зонтики» Мишеля Леграна.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Лобанова

Что: Финал рок-фестиваля X-star

Где: улица Скрипникова, 45а

Когда: 13 июля в 18.00

Почем: 7 рублей.

В субботу пройдет гала-концерт рок-фестиваля X-star, участие в котором принимают 15 коллективов из Минска, Кобрина, Пружан и Бреста. Для молодых музыкантов это отличная возможность заявить о себе, для зрителей — познакомиться с новичками белорусской рок-сцены.

Хороших выходных!

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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