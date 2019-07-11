|
Редакция «СК» награждена дипломом за лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилёвской области
12.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция «СК» награждена дипломом за лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилёвской области
Сообщение Редакция «СК» награждена дипломом за лучшее освещение деятельности налоговых органов Могилёвской области появились сначала на MstLife.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)