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YoPRO Fitness Day пройдет в Минске 27 июля

12.07.2019 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

YoPRO Fitness Day пройдет в Минске 27 июля
Организаторы подчеркивают: за день можно посетить хоть 10 спорткомплексов или фитнес-клубов. © / Глеб Покатило / Фото из открытых источников

Организовала акцию компания Danone, которая запустила в Беларуси производство высокопротеинового йогурта YoPRO. Реализацию Дня фитнеса и спорта поддержало Министерство спорта и туризма.

YoPRO Fitness Day, который пройдет в Минске 27 июля, организован по аналогии с Ночью музеев, когда любой желающий может бесплатно в любом заведении позаниматься спортом и выбрать подходящий для себя вид физических занятий. В списке заведений, которые присоединились к спортивной акции, самые популярные государственные и частные спортивные клубы и центры: аквапарк «Фристайл», спортивно-оздоровительный центр «Олимп», Клуб плавания Александры Герасимени, «Спортивный центр Максима Мирного», фитнес-клуб А-класса «Аквамарин», сеть тренажерных залов «Империя Силы» - это только часть мест, где без абонементов будут тренировать любителей активного образа жизни. Организаторы подчеркивают: за день можно посетить хоть 10 спорткомплексов или фитнес-клубов. Чтобы наверняка попасть на интересующий мастер-класс или тренировку, лучше записаться заранее. Полный список спортивных заведений – на сайте www.yopro.by.

Еще один приятный сюрприз для посетителей приготовила компания Danonе. Как рассказала бренд-менеджер YoPRO Анастасия САЛМАНОВА, каждый спортивный центр будет обеспечен необходимым запасом для перекуса после тренировки.

YoPRO Fitness Day пройдет в Минске 27 июля
 

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Первыми абмассадорами бренда YoPRO стали олимпийская чемпионка, обладательница золотой медали по фристайлу Анна Гуськова и шоумен Юрий Ярошик, для которого ежедневные тренировки по бегу больше, чем хобби. Организаторы намерены привлечь самых известных спортсменов к акции, чтобы они вместе с жителями города провели тренировки в этот день.
- В последнее время все больше набирает популярность тренд следить за питанием и заниматься спортом. Поэтому в начале июля мы выпустили новый продукт – высокопротеиновый йогурт YoPRO. В порции новинки от 15 до 17 граммов натурального протеина, всего 2,5% жира, нет искусственных подсластителей и красителей, консервантов, что идеально подходит для сбалансированного и здорового рациона питания мужчин и женщин, которые занимаются спортом или ведут активный образ жизни, - отметила Анастасия Салманова.

Вадим КРИВОШЕЕВ, директор аквапарка «Фристайл», который участвует в акции, сказал о важности проведения мероприятий, в которых главные действующие лица не профессиональные атлеты, а люди, интересующиеся здоровым образом жизни.

- Приятно, что год от года количество участников подобных мероприятий растет, - сказал Вадим Кривошеев. – Мы, в свою очередь, на все 100% готовы поддерживать такие инициативы и продвигать их среди нашего населения.

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по плаванию Александра ГЕРАСИМЕНЯ также присоединилась к словам, что очень важно и нужно поднимать любительский спорт.

- 27 июля Клуб плавания Александры Герасимени откроет двери, чтобы принять всех желающих, - сказала спортсменка. – У них будет возможность попробовать на вкус, что такое плавание. Надеюсь, после этого многие выберут наш вид спорта!

YoPRO Fitness Day пройдет в Минске 27 июля
Фото: Фото из открытых источников/ Глеб Покатило

КСТАТИ

Если вы также хотите принять участие в проекте и стать партнером YoPRO Fitness Day - пришлите заявку на адрес электронной почты yoprobelarus@gmail.com.

 
Теги: Минск
 
 
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Только в этот день более 20 спорткомплексов, фитнес-центров, йога-студий, беговых и боксерских клубов будут тренировать всех желающих бесплатно, чтобы каждый выбрал...
 
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