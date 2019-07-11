YoPRO Fitness Day пройдет в Минске 27 июля

Организовала акцию компания Danone, которая запустила в Беларуси производство высокопротеинового йогурта YoPRO. Реализацию Дня фитнеса и спорта поддержало Министерство спорта и туризма.

YoPRO Fitness Day, который пройдет в Минске 27 июля, организован по аналогии с Ночью музеев, когда любой желающий может бесплатно в любом заведении позаниматься спортом и выбрать подходящий для себя вид физических занятий. В списке заведений, которые присоединились к спортивной акции, самые популярные государственные и частные спортивные клубы и центры: аквапарк «Фристайл», спортивно-оздоровительный центр «Олимп», Клуб плавания Александры Герасимени, «Спортивный центр Максима Мирного», фитнес-клуб А-класса «Аквамарин», сеть тренажерных залов «Империя Силы» - это только часть мест, где без абонементов будут тренировать любителей активного образа жизни. Организаторы подчеркивают: за день можно посетить хоть 10 спорткомплексов или фитнес-клубов. Чтобы наверняка попасть на интересующий мастер-класс или тренировку, лучше записаться заранее. Полный список спортивных заведений – на сайте www.yopro.by .

Еще один приятный сюрприз для посетителей приготовила компания Danonе. Как рассказала бренд-менеджер YoPRO Анастасия САЛМАНОВА, каждый спортивный центр будет обеспечен необходимым запасом для перекуса после тренировки.





В ТЕМУ Первыми абмассадорами бренда YoPRO стали олимпийская чемпионка, обладательница золотой медали по фристайлу Анна Гуськова и шоумен Юрий Ярошик, для которого ежедневные тренировки по бегу больше, чем хобби. Организаторы намерены привлечь самых известных спортсменов к акции, чтобы они вместе с жителями города провели тренировки в этот день.

Вадим КРИВОШЕЕВ, директор аквапарка «Фристайл», который участвует в акции, сказал о важности проведения мероприятий, в которых главные действующие лица не профессиональные атлеты, а люди, интересующиеся здоровым образом жизни.

- Приятно, что год от года количество участников подобных мероприятий растет, - сказал Вадим Кривошеев. – Мы, в свою очередь, на все 100% готовы поддерживать такие инициативы и продвигать их среди нашего населения.

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по плаванию Александра ГЕРАСИМЕНЯ также присоединилась к словам, что очень важно и нужно поднимать любительский спорт.

- 27 июля Клуб плавания Александры Герасимени откроет двери, чтобы принять всех желающих, - сказала спортсменка. – У них будет возможность попробовать на вкус, что такое плавание. Надеюсь, после этого многие выберут наш вид спорта!



Фото: Фото из открытых источников / Глеб Покатило

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