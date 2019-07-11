СК: в Полоцке трое молодых людей заживо закопали своего собутыльника

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 22 апреля. К жителю Полоцка пришли в гости трое молодых людей. Они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент между 26-летним хозяином и гостями возникла ссора.

Как пояснила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана ЛАЗЬКО, в ходе ссоры молодые люди причинили хозяину дома телесные повреждения, а затем, с целью сокрытия преступления, закапали его во дворе дома. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что в тот момент 26-летний мужчина был еще жив, а умер позже в земле.

По информации СК, в совершении преступления обвиняются три человека. Двое из них, 16-летний и 17-летний парни, задержаны милицией по горячим следам в Полоцке. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».

20-летний молодой человек, успевший скрыться на территории России, вскоре был задержан в городе Истра Московской области. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Ему также предъявлено обвинение. Расследование продолжается.