Источник материала: Асiповiцкi край

На базе музея истории средней школы № 2 накануне 75-летия освобождения Республики Беларусь от нацистских захватчиков стартовал электронный проект «Семейная хроника войны». Присоединившись к нему, изучил личный архив нашей семьи, научился работать с банками данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В итоге смог более глубоко и эмоционально прочувствовать суть многих событий того времени.

Судьба распорядилась так, что моя прапрабабушка Надежда Максимовна Юшкевич получила 2 похоронки: на сына Владимира (1923 г.р.) и мужа Петра (1899 г.р.).

Владимир Петрович Юшкевич был призван на срочную службу в РККА Кировским РВК Могилевской области 1 января 1941 года. Воевал в составе 336-го стрелкового Белостокского полка 5-го стрелковой дивизии. Это соединение принимало участие в ряде крупных наступлений Красной армии, в том числе и в операции «Багратион».

За образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Бобруйской наступательной операции (24-29 июня) и массовый героизм личного состава 2 июля 1944 года 5-я стрелковая Орловская Краснознаменная дивизия награждена орденом Суворова II степени.

В ходе Минской наступательной операции (29 июня- 4 июля) дивизия принимала участие в нанесении удара в направлении столицы БССР и завершении окружения минской группировки противника.

Во время Белостокской наступательной операции (5-27 июля) 336-й стрелковый полк одним из первых ворвался в город Волковыск и удерживал его до подхода главных сил. Участвовал и в боях за Белосток — в то время областной центр Белоруссии.

Прапрадед Владимир Петрович Юшкевич погиб 22 августа 1944 года. В этот день части дивизии прорвали оборону врага в районе населенного пункта Хожеле и с ходу овладели высотой 177.3 западнее Шумово нынешнего Замбрувского повята Подляского воеводства Польши.

Петр Федосович Юшкевич был призван на фронт Кировским РВК в 1944 году. Служил рядовым в 1191-м стрелковом полку 358-й стрелковой дивизии. Умер от ран 3 марта победного года, когда дивизия сражалась в Восточной Пруссии.

Оба солдата — отец и сын — похоронены на территории Польши. Первый — в городе Познань, второй — в одной из деревень западнее Белостока.

Я знаком с погибшими на войне предками только по воспоминаниям родственников, но понимаю, как велик подвиг, совершенный ими для будущих поколений. Очень хочу в будущем увидеть имена красноармейцев Юшкевичей на надгробных плитах в местах их упокоения.

А этот материал — знак благодарности солдатам Победы. И погибшим, и тем, кто выжил.

Егор КАЛИТА, учащийся 9 «А» класса СШ № 2.