Открытое письмо заместителю директора по государственной экологической экспертизе Евгению Рачевскому

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемый Евгений Александрович. 19 июля вы подпишите третье заключение государственной экологической экспертизы по аккумуляторному заводу АйПауэр в Бресте.





От того, каким оно будет – положительным или отрицательным, зависит в этом государстве очень многое, и в первую очередь вера граждан в профессионализм, неподкупность государственных чиновников самого высокого ранга, вера в законы этого государства, вера в то, что мы живем в высокоразвитом демократическом государстве.

От вас зависит, как решится этот сложный и острый вопрос, который заставил всю республику понять, что экология – это не лозунг, это наша повседневная жизнь, это действительно здоровье нашего дома здесь и сейчас.

Более резкого, хоть и вызванного резонансными событиями, сдвига в психологии тысяч людей в стремлении к защите окружающей среды и понимания себя как части это окружающей среды, в истории государства давно не было.

К сожалению, такие события, как Чернобыль, всегда отрицательно влияют на окружающую среду и заставляют население осознать – что цивилизация, производство, инвестиции, прибыли – это всегда уничтожение мира, в котором мы живем. Мы должны защитить хотя бы то, что сегодня с нами.

Мы обращаемся к вам не как к чиновнику, а как к экологу. Ведь эколог - это в первую очередь, тот кто охраняет тот великолепный зеленый и живой мир вокруг нас.

Да, тысячи граждан в разных регионах вышли на защиту своих домов, здоровья своих детей, права на благоприятную окружающую среду. Да, люди вышли на площади, не побоялись преследований и готовы идти в конфронтации с властью и дальше.





Но есть в этом вопросе еще одна огромная, молчаливая, беззащитная перед агрессивным поведением человека составляющая нашего мира – собственно та природа, которую вы, как эколог, должны защищать.

Вы прекрасно видите все проблемы и проекта завода, и проблемы его эксплуатации, и недостаточность его безопасности во всех вопросах. Вы видите всю страшную проблему отравления окружающей среды свинцом. Не можете не видеть – вы профессионал. Вы понимаете, что завод изменит всю окружающую среду в этом регионе в отрицательную сторону, отравляя все и всех, всего через пару лет.

Вы пытаетесь решать вопрос исключительно с точки зрения действующих законов. Но вы сами прекрасно понимаете, что эти законы очень слабы, несовершенны, оторваны от действительности. Они не могут закрыть все вдруг возникшие проблемы. Но в окружении формулировок этих законов так комфортно ни за что не отвечать самому лично.





Да, сделав все по закону, вы как должностное лицо скажете потом всем, когда вылезут все проблемы отравления региона, – это не я, это закон. А отравление региона будет, и никто в этом не сомневается при таком уровне свинцового производства. Но как ЭКОЛОГ лично себе вы сможете сказать тогда, что ваша экологическая совесть чиста?

От лица общественности Брестского

региона Бекалюк Дмитрий, 12 июля 2019