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Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

12.07.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«В Брестской крепости на Госпитальном острове на этой неделе планируется завершить очередной этап благоустройства, всё это делается в плане подготовки к 1000-летию города» — сообщил генеральный директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ Игорь Сильченко.

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот


Работники Брестского городского дорожно-эксплуатационного предприятия, если позволят погодные условия, сегодня завершат укладку чистового слоя асфальта на шоссе от Холмских ворот до поворота на погранпереход «Варшавский мост», где будет расширена дорожное полотно ещё на одну полосу движения. Это позволит сделать интенсивное движение автотранспорта на этом участке более безопасным. Всего заасфальтируют 4600 метров квадратных дороги. Также твёрдое покрытие получили две парковки: возле Холмских ворот и перед въездом на территорию Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря.

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот


Как рассказал прораб Брестского городского ДЭП Олег Ланец, рабочее предприятия в прошлом месяце уложили тротуарную плитку на участке дороги от археологического музея «Берестье» до моста, ведущего к Холмским воротам. Кстати, дорожники при устройстве тротуара в этом месте использовали придуманное ими ноу-хау. Между бордюрными камнями оставлены небольшие разрывы для стока дождевой воды, которая оттуда попадёт в дренажную систему, далее в лотки и спокойно стекает в реку. Ранее вода со всей площади археологического музея устремлялась в одно русло и размывала почву. На прилегающей территории работники «Коммунальника» наводят порядок, готовят газоны к посадке травы.

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот


Площадь перед музеем «Берестье» тоже преобразилась: появилась смотровая площадка, новые лавочки, информационные щиты и оригинальные парковки для велосипедов.

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

Асфальтированное шоссе — от Варшавки до Холмских ворот

 
 
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