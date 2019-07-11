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Volkswagen попрощался с Beetle: в Мексике произведен последний экземпляр ретромодели

12.07.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что Volkswagen прекратит выпуск ретрокара Beetle, стало известно еще прошлой осенью. И вот на днях с конвейера мексиканского предприятия Volkswagen в Пуэбле сошел последний экземпляр модели.


Напомним, что у Beetle было три поколения — собственно, оригинальный «Жук», выпускавшийся с 1938 года вплоть до 2003 года и разошедшийся в итоге тиражом более 21 миллиона единиц, появившийся в 1998 году New Beetle (продано около 1,2 миллиона машин) и нынешний ретрокар, дебютировавший в 2011 году. Модель на базе Golf V надежд не оправдала, ведь спрос на нее неуклонно падал — в прошлом году, например, на крупнейшем для Beetle американском рынке удалось реализовать менее 15 тысяч единиц (всего покупателей нашли более 500 тысяч автомобилей).


Последний экземпляр Beetle отправится в заводской музей Volkswagen, находящегося в той же Пуэбле, а освободившиеся производственные мощности завода передадут под выпуск нового компактного кроссовера для американского рынка, который встанет на конвейер в 2020 году и получит имя Tarek.

Вместе с тем стали появляться слухи о том, что со временем Volkswagen все же возродит «Жук», выпустив схожий по духу электромобиль, но руководство концерна их опровергло. Зато в 2022 году ожидается появление электрического минивэна, стилизованного под другую немецкую легенду — Bulli. Это будет серийный вариант концепт-кара I.D. Buzz, показанного в 2017 году.

 
 
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О том, что Volkswagen прекратит выпуск ретрокара Beetle, стало известно еще прошлой осенью. И вот на днях с конвейера мексиканского предприятия Volkswagen в Пуэбле сошел...
 
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