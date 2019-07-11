Лукашенко отдал китайцам землю под посольство у своей резиденции - за $1 в год

В районе Дворца независимости начинается подготовка площадки под посольство Китая, сообщили подписчики телеграм-канала « Минск : какие люди - такой и город». Как стало известно TUT.BY, это будет целый комплекс зданий, который разместится на земельном участке в полтора гектара, арендованном за один доллар в год на 70 лет.





В 2010 году Беларусь и Китай договорились предоставить друг другу земельные участки в долгосрочную аренду для строительства диппредставительств. Так, белорусская сторона получила в аренду земельный участок в Пекине площадью около 0,5 га, на котором уже размещено здание посольства, а китайская сторона — земельный участок площадью 1,5 га в Минске. Он находится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана.





Здесь построят целый комплекс зданий, который в числе прочего будет включать в себя квартиры сотрудников посольства и вспомогательные строения.

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Как рассказал источник, знакомый с ходом реализации проекта, предпроектные проработки будущего объекта уже согласованы с властями.





— Разработан проект А (архитектурный) и в стадии разработки проект С (строительный). Параллельно на площадке устанавливают строительное ограждение. Сроки строительства будут понятны после прохождения экспертизы, — говорит источник.





Отметим, что эта земля передана посольству Китая в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.









Район Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. Так, недавно рядом открылось новое здание Верховного суда, а скоро неподалеку заработает торговый центр Palazzo, а также откроется крытый манеж для катания на беговых лыжах.





В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.