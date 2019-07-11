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Жуткое убийство в Полоцке: подростки избили и закопали собутыльника еще живым

12.07.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преступление произошло еще в апреле. Сейчас Следственный комитет рассказывает подробности.

Напоминим, днем 22 апреля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома по месту жительства обнаружено захоронение. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.



По данным следствия, у потерпевшего дома находились еще трое парней, вместе они распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры гости причинили мужчине телесные повреждения. Затем, с целью сокрытия преступления, они закопали его тело во дворе. 

В совершении преступления обвиняются три человека. Двое из них задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области.

17-летний и 16-летний обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь допрошены, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 20-летнего фигуранта, находящегося на территории Российской Федерации, решается вопрос об экстрадиции.

Согласно заключению экспертиз, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был захоронен заживо.


20-летнему молодому человеку также предъявлено обвинение, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также привлечен в качестве обвиняемого на территории Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Решается вопрос о его экстрадиции.
 
 
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Преступление произошло еще в апреле. Сейчас Следственный комитет рассказывает подробности.
 
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