Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ - российский рубль готовится к падению









"Эта поправка дает по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга", — отметил один из авторов данной поправки, конгрессмен от партии демократов Брэд Шерман.





По его мнению, эта правка в бюджет содержит суженное определение вмешательства. В частности, в поправке говорится о случаях кражи информации с целью влиять на выборы в США, а также такие случаи, когда "российские хакеры" выдают себя в сети интернет за американцев.





Шерман также пояснил, что эта поправка в бюджет вводит механизм снятия такого рода санкций: их можно отменить в случае, если администрация придет к заключению, что Москва может не вмешиваться в один избирательный цикл, а палата представителей США согласится с этой оценкой.





ПРАЙМ. Также добавляется, что принятая поправка — не окончательная версия документа. Бумаге еще предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, передает









gazeta.ru , учитывая, что около 30% вложений иностранцев сделано в госдолг РФ, это может привести к сильному падению рубля. В пятницу торги на московской бирже уже открылись ростом курса доллара. Как в этой связи отмечает, учитывая, что около 30% вложений иностранцев сделано в госдолг РФ, это может привести к сильному падению рубля. В пятницу торги на московской бирже уже открылись ростом курса доллара.







