ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга РФ - российский рубль готовится к падению

12.07.2019 15:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету страны на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с государственным долгом России американским гражданам в случае вмешательства в американские выборы. Прямую трансляцию голосования из Конгресса вел канал C-Span.



"Эта поправка дает по-настоящему серьезные санкции против российского государства, устанавливая, что ни один человек из США не может совершать новые покупки российского государственного долга", — отметил один из авторов данной поправки, конгрессмен от партии демократов Брэд Шерман.

По его мнению, эта правка в бюджет содержит суженное определение вмешательства. В частности, в поправке говорится о случаях кражи информации с целью влиять на выборы в США, а также такие случаи, когда "российские хакеры" выдают себя в сети интернет за американцев.

Шерман также пояснил, что эта поправка в бюджет вводит механизм снятия такого рода санкций: их можно отменить в случае, если администрация придет к заключению, что Москва может не вмешиваться в один избирательный цикл, а палата представителей США согласится с этой оценкой.

Также добавляется, что принятая поправка — не окончательная версия документа. Бумаге еще предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, передает ПРАЙМ.


Как в этой связи отмечает gazeta.ru, учитывая, что около 30% вложений иностранцев сделано в госдолг РФ, это может привести к сильному падению рубля. В пятницу торги на московской бирже уже открылись ростом курса доллара.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к оборонному бюджету страны на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Места на кладбище за доллары: СК расследует дело о коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика