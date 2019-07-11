Вера Полякова-Макей рассказала о критике мужа на ее телеэфир по-белорусски









sb.by. «Я делаю такие драники — пальчики оближешь. А еще никто вкуснее меня не готовит тонкие мучные блинчики. И окрошку, и холодник — все могу и умею. Вообще, я убеждена, что драники должна уметь готовить каждая белорусская женщина. Это же наше наследие, такое же, как, например, белорусский язык, — все это составляет образ Беларуси и должно на него работать», - рассказаоа она в интервью





Вера Полякова также добавила, что ее муж, министр иностранных дел Владимир Макей, смотрит все эфиры, которые она ведет и даже высказывает критику.





«Расскажу такую историю. Не так давно у нас была программа на белорусском языке. Я страшно волновалась. Вообще, я хорошо говорю на белорусском языке, периодически веду на нем концерты и мероприятия. Но тут — телеэфир, много импровизаций. (…)





Провели мы эфир, и сразу огромный резонанс — столько человек позвонило, написало, поблагодарило. Приехала домой окрыленная. И с порога уже кричу мужу: «Володя, у нас сегодня была программа на «мове». Ты смотрел?»





На что супруг сухо ответил: «Смотрел. Включил — и уже в первой подводке ты сделала три ошибки».





Как я расстроилась!









Ехала в театр и рыдала: надо же, столько людей похвалило, а родной муж раскритиковал.





Сын Тема, видя, как я переживаю, вечером подошел к папе: «Папа, мама так расстроилась! Но в целом же было круто, скажи?»





Муж подмигнул мне: «В целом, конечно, круто! Но есть к чему стремиться».



