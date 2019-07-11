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Вера Полякова-Макей рассказала о критике мужа на ее телеэфир по-белорусски

12.07.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актриса и телеведущая Вера Полякова-Макей рассказала о своем творчестве, о том, как вела телеэфир на белорусском языке, о том, как живется жене дипломата, а также похвалилась кулинарными успехами.



«Я делаю такие драники — пальчики оближешь. А еще никто вкуснее меня не готовит тонкие мучные блинчики. И окрошку, и холодник — все могу и умею. Вообще, я убеждена, что драники должна уметь готовить каждая белорусская женщина. Это же наше наследие, такое же, как, например, белорусский язык, — все это составляет образ Беларуси и должно на него работать», - рассказаоа она в интервью sb.by.

Вера Полякова также добавила, что ее муж, министр иностранных дел Владимир Макей, смотрит все эфиры, которые она ведет и даже высказывает критику.

«Расскажу такую историю. Не так давно у нас была программа на белорусском языке. Я страшно волновалась. Вообще, я хорошо говорю на белорусском языке, периодически веду на нем концерты и мероприятия. Но тут — телеэфир, много импровизаций. (…) 

Провели мы эфир, и сразу огромный резонанс — столько человек позвонило, написало, поблагодарило. Приехала домой окрыленная. И с порога уже кричу мужу: «Володя, у нас сегодня была программа на «мове». Ты смотрел?»

На что супруг сухо ответил: «Смотрел. Включил — и уже в первой подводке ты сделала три ошибки». 

Как я расстроилась!


Ехала в театр и рыдала: надо же, столько людей похвалило, а родной муж раскритиковал. 

Сын Тема, видя, как я переживаю, вечером подошел к папе: «Папа, мама так расстроилась! Но в целом же было круто, скажи?» 

Муж подмигнул мне: «В целом, конечно, круто! Но есть к чему стремиться».
 
 
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Актриса и телеведущая Вера Полякова-Макей рассказала о своем творчестве, о том, как вела телеэфир на белорусском языке, о том, как живется жене дипломата, а также...
 
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