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Жара не вернется? Какую погоду ждать во второй половине июля

12.07.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жара не вернется? Какую погоду ждать во второй половине июля
Фото из открытых источников

В этом году летняя погода изменчива, особенно это мы видим по текущему месяцу. Просыпаешься под стук капель по стеклу. Пока готовишь себе завтрак, замечаешь, что дождь прекратился, и на дворе светит солнце. А как выходишь на улицу, с недоумением смотришь на небо, которое уже заполонили дождевые тучи, и возвращаешься домой за зонтом. Чего же ещё ожидать от столь капризной погоды в июле?

Жара не вернется? Какую погоду ждать во второй половине июляОб этом специально для читателей "АиФ" рассказал начальник службы метеорологических прогнозов государственного учреждения «Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Александр Беганский.

— Какую погоду во второй половине лета прогнозирует Белгидромет?

Жара не вернется? Какую погоду ждать во второй половине июля Прогноз на «послезавтра». Когда ждать новых погодных аномалий?
— На этот вопрос очень сложно ответить, потому что пока мы можем говорить только о второй половине июля. На август какие-либо прогнозы делать рано. Нужно сказать, что существенных изменений в ближайшее время не прогнозируется. Погода ожидается прохладная, с большим количеством дождей. Сейчас, как можно заметить, преобладает пониженный температурный режим. И во второй половине месяца прогнозируется довольно неустойчивая погода с осадками. Дождей будет чуть меньше, чем в первой половине лета. Температура будет повышаться, но это не ожидаемые большинством +30°C и выше. Все будет довольно сдержаннее: режим будет близок к климатической норме. А норма для июля месяца — это от +17°C до +20°C среднесуточных температур. Более комфортные температурные значения ожидаются в конце месяца — это от +21°C до +25°C-+26°C. Однако пока что значимых изменений или повторения июньских температур не прогнозируется.

— Что вы можете сказать о ночных температурах?

— Сейчас ночные температуры по всей стране находятся в пределах от +8°C до +13°C.  На данном этапе не стоит ожидать, что они увеличатся. В конце месяца ночные температуры, возможно, будут находиться в пределах от +10°C до +16°C. Замечу, что это не очень высокие показатели для данного периода.

— Есть ли долгосрочный прогноз погоды на июль 2019 года?

— Долгосрочных прогнозов мы не составляем. Однако очень высока вероятность, что июль 2019 года будет холоднее, чем в среднем за многолетний период. Пока был лишь один жаркий день за весь месяц — 1 июля, а позже температурный фон понизился. И пока значимого всплеска тепла тоже не предвидится.

Жара не вернется? Какую погоду ждать во второй половине июля
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— Насколько точен долгосрочный прогноз?

— Чем больше срок заблаговременности прогноза, тем он менее точен. Как мы видим, даже в течение трех-четырех дней погодные условия могут меняться, поэтому точность условна. Даже ведущие центры прогнозирования не стремятся делать такие предположения. Хочу заметить, что в нашей организации прогноз погоды составляется максимум на шесть суток.

— Значит, белорусам пока не стоит забывать дома зонты?

— На самом деле, зонт для летнего периода в Беларуси должен быть постоянным атрибутом, который не стоит прятать глубоко в шкаф. Основная часть осадков выпадает именно в летом. Июль, кстати, считается не только самым жарким месяцем в году, но и самым влажным. Ведь у него самая большая климатическая норма осадков. Бывают, конечно, исключения, когда в июле случаются сухие дни. Однако в среднем во втором месяце лета выпадает достаточное количество осадков.

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— Ожидаются ли какие-либо аномальные погодные явления в стране?

— Пока экстремальных и исключительных явлений мы не прогнозируем. Но даже если и будут вероятности подобного рода, то мы уведомим об этом на нашем официальном сайте, где размещается вся актуальная информация.

— Часто ли вам звонят и жалуются на неточные прогнозы?

— Часто. Но есть моменты, когда человек жалуется не на наши данные по прогнозу, а ссылается на какие-либо иные сайты. Прогноз неверный у них, но звонят почему-то нам. Замечу, что мы отвечаем за информацию, которая размещена только на нашем официальном сайте.

 — Если ошибка именно на вашем сайте, то какие меры предпринимаются?

— Если выявлен неточный прогноз, то проводится анализ информации, где мы выясняем из-за чего так произошло. Проводится мониторинг ошибок, которые в дальнейшем учитываются в работе.

— Насколько точны прогнозы Белгидромета?

— В летний период прогнозы наиболее сложные. Возникают неточности насчет осадков, но, в целом, процент точности довольно высок: из десяти прогнозов – 9 верных.

 
 
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Об этом рассказывает начальник службы метеорологических прогнозов государственного учреждения «Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю...
 
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