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Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Источник материала: Tut.by
«Барселона»
Сообщается, что француз заключил с «Барселоной» контракт на пять лет (до 30 июня 2024 года), сумма отступных по которому составила 800 миллионов евро, а также, что в ближайшее время клуб объявит дату презентации 28-летнего француза в качестве игрока «Барселоны».
В прошлом сезоне форвард провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. За мадридцев Гризманн выступал с 2014 года, с этой командой он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
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Контракт с ним заключен на 5 лет.
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