Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро

Источник материала: Tut.by

«Барселона» объявила о заключении контракта с Антуаном Гризманном. Он перешел из команды-конкурента «Атлетико» за 120 миллионов евро.



Фото: fcbarcelona.com

Сообщается, что француз заключил с «Барселоной» контракт на пять лет (до 30 июня 2024 года), сумма отступных по которому составила 800 миллионов евро, а также, что в ближайшее время клуб объявит дату презентации 28-летнего француза в качестве игрока «Барселоны».

В прошлом сезоне форвард провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. За мадридцев Гризманн выступал с 2014 года, с этой командой он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.