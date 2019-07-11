К людям - внимательно

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском райисполкоме 11 июля прием граждан с одновременным включением прямой телефонной линии провел заместитель председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля Александр Иосифович Селицкий.





От жительницы агрогородка Жемыславль поступил телефонный звонок по поводу проведения строительно-монтажных работ в усадьбе Умястовских.

Как пояснил председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, на объекте активно идут работы, но для завершения ремонта кровли историко-культурного объекта ожидается согласование проекта Министерством культуры.

Александр Иосифович Селицкий, внимательно изучив вопрос, прокомментировал, что все должно осуществляться в рамках законодательства. На проведение данного вида работ должно быть получено разрешение.

Как представителя государственного контролирующего ведомства, Александра Иосифовича Селицкого интересовали также вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунальной службы района.

Заместитель председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля в беседе с журналистами отметил, что районное руководство работает со всей отдачей, и поэтому возникающие проблемы решаются по возможности на месте.

В повестке дня председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля был также выезд на объекты района.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.