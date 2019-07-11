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К людям - внимательно

12.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском райисполкоме 11 июля прием граждан с одновременным включением прямой телефонной линии провел заместитель председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля Александр Иосифович Селицкий.

К людям - внимательно

От жительницы  агрогородка Жемыславль поступил телефонный звонок по поводу проведения строительно-монтажных работ в усадьбе Умястовских.

Как пояснил председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, на объекте активно идут работы, но для завершения ремонта кровли историко-культурного объекта ожидается согласование проекта  Министерством культуры.

Александр Иосифович Селицкий, внимательно изучив вопрос, прокомментировал, что все должно осуществляться в рамках законодательства. На проведение данного вида работ должно быть получено разрешение.

Как представителя государственного контролирующего ведомства, Александра Иосифовича Селицкого интересовали также вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунальной службы района. 

Заместитель председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля в беседе с журналистами отметил, что районное руководство работает со всей отдачей, и поэтому возникающие проблемы решаются по возможности на месте.

В повестке дня председателя Лидского межрайонного комитета государственного контроля был также выезд на объекты района.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.

 

 
 
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В Ивьевском райисполкоме 11 июля прием граждан с одновременным включением прямой телефонной линии провел заместитель председателя Лидского межрайонного...
 
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