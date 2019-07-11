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Минфин разместит облигации в евро на внутреннем рынке

12.07.2019 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин разместит облигации в евро на внутреннем рынке

Министерство финансов 16 июля проведет аукцион процентных стак по размещению государственный облигаций, номинированных в евро.

Выпуск №262 имеет срок обращения 2 407 дней. Облигации будут гасить 16 февраля 2026 года. Номинал одной ценной бумаги 1000 евро, сказано в сообщении на сайте Минфина.

Доход по облигациям будет выплачиваться дважды в год: 16 февраля и 16 августа. Ставка процентного дохода будет определена по итогам аукциона.

 
 
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Министерство финансов 16 июля проведет аукцион процентных стак по размещению государственный облигаций, номинированных в евро.
 
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