Минфин разместит облигации в евро на внутреннем рынке

Источник материала: Ежедневник





Министерство финансов 16 июля проведет аукцион процентных стак по размещению государственный облигаций, номинированных в евро.

Выпуск №262 имеет срок обращения 2 407 дней. Облигации будут гасить 16 февраля 2026 года. Номинал одной ценной бумаги 1000 евро, сказано в сообщении на сайте Минфина.

Доход по облигациям будет выплачиваться дважды в год: 16 февраля и 16 августа. Ставка процентного дохода будет определена по итогам аукциона.