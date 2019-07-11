Села на шею и ноги свесила. Как выглядит Чемпионат мира по ношению жен

Источник материала: Tut.by

В финском городе Сонкаярви прошел очередной, 24-й по счету, Чемпионат мира по ношению жен, пишет Inosmi . В соревнованиях участвовали представители 13 стран.

Победу в этот дождливый день одержала литовская пара Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене. Второе место занял шестикратный чемпион мира по ношению жен Тайсто Миеттинен с партнершей Катьей — они отстали от лидеров всего на 0,1 секунды.



Пара из Финляндии заняла второе место.



Эта пара выиграла приз за лучший костюм.







Пара из Австралии.



Пара победителей.





аа