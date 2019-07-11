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Села на шею и ноги свесила. Как выглядит Чемпионат мира по ношению жен

12.07.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В финском городе Сонкаярви прошел очередной, 24-й по счету, Чемпионат мира по ношению жен, пишет Inosmi. В соревнованиях участвовали представители 13 стран.

Победу в этот дождливый день одержала литовская пара Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене. Второе место занял шестикратный чемпион мира по ношению жен Тайсто Миеттинен с партнершей Катьей — они отстали от лидеров всего на 0,1 секунды.


Пара из Финляндии заняла второе место.

Эта пара выиграла приз за лучший костюм.



Пара из Австралии.

Пара победителей.


аа

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Теги: Минск
 
 
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В финском городе Сонкаярви прошел очередной, 24-й по счету, Чемпионат мира по ношению жен.
 
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