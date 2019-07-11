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Села на шею и ноги свесила. Как выглядит Чемпионат мира по ношению жен
Источник материала: Tut.by
В финском городе Сонкаярви прошел очередной, 24-й по счету, Чемпионат мира по ношению жен, пишет
Победу в этот дождливый день одержала литовская пара Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене. Второе место занял шестикратный чемпион мира по ношению жен Тайсто Миеттинен с партнершей Катьей — они отстали от лидеров всего на 0,1 секунды.
аа
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В финском городе Сонкаярви прошел очередной, 24-й по счету, Чемпионат мира по ношению жен.
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