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Белорусы завоевали первое «золото» на летней Универсиаде-2019

12.07.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы завоевали первое «золото» на летней Универсиаде-2019
БЕЛТА

Белоруска Кристина Тимановская завоевала золотую медаль в беге на 200 м на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе. В финальном забеге Кристина Тимановская уверенно пробежала заключительные 100 м после выхода из виража и финишировала с результатом 23,00 сек. - лучший результат бегуньи в текущем сезоне.

Белорусы завоевали первое «золото» на летней Универсиаде-2019 Сборная Беларуси завоевала три медали по итогам зимней Универсиады-2019

Второе место заняла Джессика-Бьянка Вессоли из Германии - 23,05 сек., на третьем месте ее соотечественница Лиза Кваие - 23,11 сек.

Золотая медаль Кристины Тимановской - третья в копилке студенческой сборной Беларуси. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей.

 
 
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Соревнования проходят в эти дни в итальянском Неаполе.
 
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