Белорусы завоевали первое «золото» на летней Универсиаде-2019

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Белоруска Кристина Тимановская завоевала золотую медаль в беге на 200 м на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе. В финальном забеге Кристина Тимановская уверенно пробежала заключительные 100 м после выхода из виража и финишировала с результатом 23,00 сек. - лучший результат бегуньи в текущем сезоне.

Второе место заняла Джессика-Бьянка Вессоли из Германии - 23,05 сек., на третьем месте ее соотечественница Лиза Кваие - 23,11 сек.

Золотая медаль Кристины Тимановской - третья в копилке студенческой сборной Беларуси. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит с 3 по 14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей.