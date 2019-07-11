Белоруска Ксения Галецкая победила на детском конкурсе «Славянский базар»

Источник материала: Аргументы и факты

Представительница Беларуси Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при и специального приза «Лира» международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» на «Славянском базаре в Витебске». Имена победителей объявлены на итоговом гала-концерте.

Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

На этой неделе также пройдет взрослый конкурс. В нем примут участие представители 16 стран. Беларусь представит минчанин Иван Здонюк. Помимо этого, на «Славянском базаре» пройдет ряд сольных выступлений популярных артистов и другие концерты.