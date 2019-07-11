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Белоруска Ксения Галецкая победила на детском конкурсе «Славянский базар»

12.07.2019 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Ксения Галецкая победила на детском конкурсе «Славянский базар»
БЕЛТА

Представительница Беларуси Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при и специального приза «Лира» международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» на «Славянском базаре в Витебске». Имена победителей объявлены на итоговом гала-концерте.

Белоруска Ксения Галецкая победила на детском конкурсе «Славянский базар» Как добраться из Минска в Витебск на «Славянский базар»?

Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

На этой неделе также пройдет взрослый конкурс. В нем примут участие представители 16 стран. Беларусь представит минчанин Иван Здонюк. Помимо этого, на «Славянском базаре» пройдет ряд сольных выступлений популярных артистов и другие концерты.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Витебске подвели итоги детского музыкального конкурса «Славянский базар - 2019».
 
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