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БПС-Сбербанк продолжит кредитовать Белджи и малоимущих граждан. Итоги полугодия
Источник материала: Myfin
«Удалось пересмотреть свою стратегию в развитии сети. Открытие нового офиса около метро «Восток» – один из результатов. В электронных каналах достигнуты хорошие успехи – наше приложение по итогам прошлого года стало лучшим в Беларуси, а корпоративный кол-центр победил в самой престижной номинации на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура», – заявил Игорь Меркулов журналистам на открытии восьмого большого офиса банка в Минске.
Прибыль за первое полугодие – 68 млн рублей
По его словам, за полгода прибыль ОАО «
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БПС-Сбербанк объявил о результатах полугодия, раскрыл прибыль и рост кредитного портфеля
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