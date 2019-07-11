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БПС-Сбербанк продолжит кредитовать Белджи и малоимущих граждан. Итоги полугодия

12.07.2019 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

БПС-Сбербанк продолжит кредитовать Белджи и малоимущих граждан. Итоги полугодия
фото: БПС-Сбербанк

«Удалось пересмотреть свою стратегию в развитии сети. Открытие нового офиса около метро «Восток» – один из результатов. В электронных каналах достигнуты хорошие успехи – наше приложение по итогам прошлого года стало лучшим в Беларуси, а корпоративный кол-центр победил в самой престижной номинации на международном конкурсе «Хрустальная гарнитура», – заявил Игорь Меркулов журналистам на открытии восьмого большого офиса банка в Минске.

Прибыль за первое полугодие – 68 млн рублей

По его словам, за полгода прибыль ОАО «БПС-Сбербанк» составила около 68 миллионов рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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БПС-Сбербанк объявил о результатах полугодия, раскрыл прибыль и рост кредитного портфеля
 
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