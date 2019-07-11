Беларусь выходит на долговой рынок России какими будут результаты?

– Заявленный объем размещения на российском фондовом рынке государственных облигаций Беларуси, эмитированных Министерством финансов – 5-10 млрд российских рублей , или по текущему курсу $100-150 млн – на самом деле сумма, можно сказать, несущественная. Она не сделает погоды для государственного бюджета. И в то же время эта сумма не станет обременительным дополнением к государственному долгу.

пробный шар для белорусских государственных бумаг – именно по размещению на российском рынке. Практически все государства выпускают долговые обязательства и их доходность зависит от суверенного рейтинга, который присваивается большой тройкой рейтинговых агентств – Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s. Вероятнее всего, это просто– именно по размещению на российском рынке. Практически все государства выпускают долговые обязательства и их доходность зависит от суверенного рейтинга, который присваивается большой тройкой рейтинговых агентств –

Для аналогии отметим, что Российская Федерация в настоящее время использует свои рублевые облигации как один из методов ухода от вероятности введения американских санкций по отношению к российскому госдолгу. Российский Минфин очень успешно сейчас, особенно последние полгода, размещает рублевые облигации федерального займа на внутреннем рынке. Эти бумаги пользуются огромным спросом, и он существенно превышает предложение. Что касается доходности, то, например, классические 10-летние российские бумаги сейчас паркуются с доходностью 7,30%.