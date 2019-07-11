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Беларусь выходит на долговой рынок России какими будут результаты?

12.07.2019 16:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь выходит на долговой рынок России какими будут результаты?
фото: Myfin.by

Беларусь запускает пробный шар на фондовый рынок России

Беларусь выходит на долговой рынок России какими будут результаты?– Заявленный объем размещения на российском фондовом рынке государственных облигаций Беларуси, эмитированных Министерством финансов – 5-10 млрд российских рублей, или по текущему курсу $100-150 млн – на самом деле сумма, можно сказать, несущественная. Она не сделает погоды для государственного бюджета. И в то же время эта сумма не станет обременительным дополнением к государственному долгу.

Вероятнее всего, это просто пробный шар для белорусских государственных бумаг – именно по размещению на российском рынке. Практически все государства выпускают долговые обязательства и их доходность зависит от суверенного рейтинга, который присваивается большой тройкой рейтинговых агентств –  Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s.

Для аналогии отметим, что Российская Федерация в настоящее время использует свои рублевые облигации как один из методов ухода от вероятности введения американских санкций по отношению к российскому госдолгу. Российский Минфин очень успешно сейчас, особенно последние полгода, размещает рублевые облигации федерального займа на внутреннем рынке. Эти бумаги пользуются огромным спросом, и он существенно превышает предложение. Что касается доходности, то, например, классические 10-летние российские бумаги сейчас паркуются с доходностью 7,30%.

 
 
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Насколько успешным будет размещение белорусских гособлигаций на российском рынке?
 
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